Тайфун Каджики стал причиной пяти смертей и 15 ранений в Таиланде

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Тайфун Каджики привел к пяти погибшим и 15 раненым в северных провинциях Таиланда. Сильные дожди и оползни будут продолжаться, а уровень воды может повыситься.

Тайфун Каджики стал причиной пяти смертей и 15 ранений в Таиланде

Число жертв оползней и наводнений на севере Таиланда, вызванных тайфуном Каджики, возросло до пяти человек, еще 15 получили ранения. Прогнозируется, что сильные дожди будут продолжаться всю неделю, сообщают местные чиновники. Об этом сообщает CNA, пишет УНН.

Подробности

Шторм, который сначала обрушился на Вьетнам в понедельник, а затем прошел через Лаос и северные регионы Таиланда, вызвал проливные дожди и оползни. Больше всего пострадали провинции Нан, Чианг Рай и Мехонгсон: затоплены дороги, разрушены мосты и отрезаны от мира общины.

С воскресенья по меньшей мере семь человек пропали без вести, более 1800 домохозяйств и 6300 человек пострадали от стихии, которая постепенно ослабла до уровня тропической депрессии. 

Уровень воды, вероятно, повысится в некоторых районах

– отмечает агентство по вопросам стихийных бедствий в Facebook.

Особенно трагедия затронула популярный туристический город Чиангмай, где в среду погибли два человека в результате оползней. Метеорологическая служба предупреждает о непрерывных дождях в северных, северо-восточных и центральных регионах в течение следующей недели.

Эксперты подчеркивают, что изменения климата делают экстремальные погодные явления в Таиланде все более опасными и непредсказуемыми. Для сравнения, масштабное наводнение в 2011 году унесло жизни более 500 человек и повредило миллионы домов по всей стране.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Каджики повалил деревья и затопил дома во Вьетнаме. Власти эвакуировали 30 000 человек, закрыли аэропорты и отменили рейсы.

Впоследствии стало известно, что тайфун Каджики во Вьетнаме унес жизни трех человек, еще десять получили ранения. Повреждены дома, затоплены рисовые поля, а улицы Ханоя превратились в реки.

Степан Гафтко

Новости МираПроисшествия
Таиланд