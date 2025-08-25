Тайфун Каджікі спричинив руйнування у В'єтнамі та затопив острів Хайнань

$41.280.07
Ексклюзив
13:29 • 158 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 190 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 24 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 5262 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
08:15 • 48562 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 78019 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 81540 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 43230 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 52458 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 59896 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 48386 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу25 серпня, 04:31 • 35147 перегляди
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві25 серпня, 06:04 • 36939 перегляди
5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника25 серпня, 06:05 • 14359 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto25 серпня, 06:33 • 40893 перегляди
Норвегія виділить $8,45 млрд на підтримку України та посилить оборонні спроможності10:57 • 9902 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 158 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 77979 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 81498 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 85455 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 118047 перегляди
Володимир Зеленський
Йонас Гахр Сторе
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Кароль Навроцький
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Одеська область
Європа
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 30001 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 67609 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 51232 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 50518 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 52246 перегляди
Chevrolet Aveo
Долар США
Гривня
Боєприпаси
Євро

Тайфун Каджікі спричинив руйнування у В'єтнамі та затопив острів Хайнань

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Тайфун Каджікі повалив дерева і затопив будинки у В'єтнамі. Влада евакуювала 30 000 осіб, закрила аеропорти та скасувала рейси.

Тайфун Каджікі спричинив руйнування у В'єтнамі та затопив острів Хайнань

Через Тайфун Каджікі у центрі та на півночі В'єтнаму повалило дерева, затоплені будинки, а також затоплений острів Хайнань. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Також через негоду в деяких районах країни було відключено електроенергію, знесено дахи будинків і змито плавучі рибні ферми. До того влада В'єтнаму оголосила про закриття аеропортів, школи і розпочала масову евакуацію, готуючись до найпотужнішого шторму в цьому році.

Уряд В'єтнаму повідомив, що з прибережних районів було евакуйовано близько 30 000 осіб. Для допомоги в евакуації та підготовки до пошуково-рятувальних робіт було мобілізовано понад 16 500 солдатів і 107 000 співробітників інших формувань.

За даними Управління цивільної авіації В'єтнаму, два аеропорти в провінціях Тхань Хоа і Куанг Бінь були закриті. Авіакомпанії Vietnam Airlines і Vietjet скасували десятки рейсів до і з цього регіону в неділю і понеділок.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у середині серпня ураган Ерін набрав сили, коли вирував в Атлантичному океані та насувався на Карибський басейн.

Євген Устименко

В'єтнам