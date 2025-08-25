Тайфун Каджікі спричинив руйнування у В'єтнамі та затопив острів Хайнань
Тайфун Каджікі повалив дерева і затопив будинки у В'єтнамі. Влада евакуювала 30 000 осіб, закрила аеропорти та скасувала рейси.
Через Тайфун Каджікі у центрі та на півночі В'єтнаму повалило дерева, затоплені будинки, а також затоплений острів Хайнань. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Також через негоду в деяких районах країни було відключено електроенергію, знесено дахи будинків і змито плавучі рибні ферми. До того влада В'єтнаму оголосила про закриття аеропортів, школи і розпочала масову евакуацію, готуючись до найпотужнішого шторму в цьому році.
Уряд В'єтнаму повідомив, що з прибережних районів було евакуйовано близько 30 000 осіб. Для допомоги в евакуації та підготовки до пошуково-рятувальних робіт було мобілізовано понад 16 500 солдатів і 107 000 співробітників інших формувань.
За даними Управління цивільної авіації В'єтнаму, два аеропорти в провінціях Тхань Хоа і Куанг Бінь були закриті. Авіакомпанії Vietnam Airlines і Vietjet скасували десятки рейсів до і з цього регіону в неділю і понеділок.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у середині серпня ураган Ерін набрав сили, коли вирував в Атлантичному океані та насувався на Карибський басейн.