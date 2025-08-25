Тайфун Каджики вызвал разрушения во Вьетнаме и затопил остров Хайнань

$41.280.07
Эксклюзив
13:29 • 4416 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 3776 просмотра
13:29 • 3776 просмотра
Выезд за границу мужчин до 24 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
11:41 • 8550 просмотра
11:41 • 8550 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 82221 просмотра
25 августа, 06:07 • 82221 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 85509 просмотра
25 августа, 05:46 • 85509 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 44521 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 53345 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 60352 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 48575 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 41016 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки25 августа, 04:31 • 37110 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево25 августа, 06:04 • 38994 просмотра
5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего25 августа, 06:05 • 15903 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto25 августа, 06:33 • 42981 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте08:15 • 50576 просмотра
публикации
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 4452 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 82249 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 85535 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 87554 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 120134 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 31172 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 68751 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 52264 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 51445 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 53112 просмотра
Тайфун Каджики вызвал разрушения во Вьетнаме и затопил остров Хайнань

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Тайфун Каджики повалил деревья и затопил дома во Вьетнаме. Власти эвакуировали 30 000 человек, закрыли аэропорты и отменили рейсы.

Тайфун Каджики вызвал разрушения во Вьетнаме и затопил остров Хайнань

Из-за тайфуна Каджики в центре и на севере Вьетнама повалены деревья, затоплены дома, а также затоплен остров Хайнань. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Также из-за непогоды в некоторых районах страны было отключено электроэнергию, снесены крыши домов и смыты плавучие рыбные фермы. До того власти Вьетнама объявили о закрытии аэропортов, школ и начали массовую эвакуацию, готовясь к самому мощному шторму в этом году.

Правительство Вьетнама сообщило, что из прибрежных районов было эвакуировано около 30 000 человек. Для помощи в эвакуации и подготовки к поисково-спасательным работам было мобилизовано более 16 500 солдат и 107 000 сотрудников других формирований.

По данным Управления гражданской авиации Вьетнама, два аэропорта в провинциях Тхань Хоа и Куанг Бинь были закрыты. Авиакомпании Vietnam Airlines и Vietjet отменили десятки рейсов в этот регион и из него в воскресенье и понедельник.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в середине августа ураган Эрин набрал силу, когда бушевал в Атлантическом океане и надвигался на Карибский бассейн.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествияПогода и окружающая среда
Вьетнам