Тайфун Каджики вызвал разрушения во Вьетнаме и затопил остров Хайнань
Киев • УНН
Тайфун Каджики повалил деревья и затопил дома во Вьетнаме. Власти эвакуировали 30 000 человек, закрыли аэропорты и отменили рейсы.
Из-за тайфуна Каджики в центре и на севере Вьетнама повалены деревья, затоплены дома, а также затоплен остров Хайнань. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Также из-за непогоды в некоторых районах страны было отключено электроэнергию, снесены крыши домов и смыты плавучие рыбные фермы. До того власти Вьетнама объявили о закрытии аэропортов, школ и начали массовую эвакуацию, готовясь к самому мощному шторму в этом году.
Правительство Вьетнама сообщило, что из прибрежных районов было эвакуировано около 30 000 человек. Для помощи в эвакуации и подготовки к поисково-спасательным работам было мобилизовано более 16 500 солдат и 107 000 сотрудников других формирований.
По данным Управления гражданской авиации Вьетнама, два аэропорта в провинциях Тхань Хоа и Куанг Бинь были закрыты. Авиакомпании Vietnam Airlines и Vietjet отменили десятки рейсов в этот регион и из него в воскресенье и понедельник.
Напомним
