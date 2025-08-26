Тайфун Каджікі у В'єтнамі: є жертви, постраждаі і руйнування

$41.430.15
48.470.56
ukenru
06:24 • 11027 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 10779 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 19843 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 108893 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 70365 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 68147 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 196569 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 187767 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 70668 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 67766 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.4м/с
72%
748мм
Популярнi новини
Вуді Аллен відреагував на критику МЗС України через участь у московському кінофестивалі25 серпня, 22:27 • 14395 перегляди
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС26 серпня, 01:35 • 17106 перегляди
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю02:44 • 9658 перегляди
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня03:18 • 10977 перегляди
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"04:58 • 11183 перегляди
Публікації
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів06:24 • 11027 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 90903 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 108893 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 196569 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 187767 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Стів Віткофф
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 3234 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 14012 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 90903 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 61690 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 98444 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Долар США
Боєприпаси
Друга світова війна

Тайфун Каджікі у В'єтнамі: є жертви, постраждаі і руйнування

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Тайфун Каджікі у В'єтнамі забрав життя трьох людей, ще десять отримали поранення. Пошкоджено будинки, затоплено рисові поля, а вулиці Ханоя перетворилися на річки.

Тайфун Каджікі у В'єтнамі: є жертви, постраждаі і руйнування

Внаслідок тайфуну Каджікі у В'єтнамі загинуло щонайменше три людини, ще щонайменше 10 людей отримали поранення. На півночі і в центрі країни зруйновані будинки, повалені дерева, а вулиці столиці Ханоя перетворились на річки, повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.

Деталі

За даними уряду В'єтнаму, тайфун пошкодив майже 7000 будинків, затопив 28 800 гектарів рисових полів і повалив близько 18 000 дерев. Також внаслідок негоди було повалено 331 одиницю електроопору, що спричинило масові відключення електроенергії в кількох провінціях країнах.

Метеорологічна служба країни спрогнозувала продовження злив і у вівторок. За даними синоптиків, в деяких районах за шість годин може випасти до 150 міліметрів опадів, що може спричинити раптові повені та зсуви.

В'єтнамська влада евакуювала близько 44 000 людей, а військові також мобілізували понад 346 000 осіб і 8200 транспортних засобів, включаючи п'ять літаків, для надання допомоги в ліквідації наслідків шторму.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що через тайфун Каджікі у В'єтнамі оголосили про закриття аеропортів і шкіл – там також розпочали масову евакуацію людей.

Євген Устименко

Новини СвітуПодіїПогода та довкілля
Електроенергія
Всесвітня метеорологічна організація
Ханой
В'єтнам