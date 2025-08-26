Тайфун Каджікі у В'єтнамі: є жертви, постраждаі і руйнування
Тайфун Каджікі у В'єтнамі забрав життя трьох людей, ще десять отримали поранення. Пошкоджено будинки, затоплено рисові поля, а вулиці Ханоя перетворилися на річки.
Внаслідок тайфуну Каджікі у В'єтнамі загинуло щонайменше три людини, ще щонайменше 10 людей отримали поранення. На півночі і в центрі країни зруйновані будинки, повалені дерева, а вулиці столиці Ханоя перетворились на річки, повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.
Деталі
За даними уряду В'єтнаму, тайфун пошкодив майже 7000 будинків, затопив 28 800 гектарів рисових полів і повалив близько 18 000 дерев. Також внаслідок негоди було повалено 331 одиницю електроопору, що спричинило масові відключення електроенергії в кількох провінціях країнах.
Метеорологічна служба країни спрогнозувала продовження злив і у вівторок. За даними синоптиків, в деяких районах за шість годин може випасти до 150 міліметрів опадів, що може спричинити раптові повені та зсуви.
В'єтнамська влада евакуювала близько 44 000 людей, а військові також мобілізували понад 346 000 осіб і 8200 транспортних засобів, включаючи п'ять літаків, для надання допомоги в ліквідації наслідків шторму.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що через тайфун Каджікі у В'єтнамі оголосили про закриття аеропортів і шкіл – там також розпочали масову евакуацію людей.