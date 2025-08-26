Тайфун Каджики во Вьетнаме: есть жертвы, пострадавшие и разрушения
Тайфун Каджики во Вьетнаме унес жизни трех человек, еще десять получили ранения. Повреждены дома, затоплены рисовые поля, а улицы Ханоя превратились в реки.
В результате тайфуна Каджики во Вьетнаме погибли по меньшей мере три человека, еще по меньшей мере 10 человек получили ранения. На севере и в центре страны разрушены дома, повалены деревья, а улицы столицы Ханоя превратились в реки, сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Детали
По данным правительства Вьетнама, тайфун повредил почти 7000 домов, затопил 28 800 гектаров рисовых полей и повалил около 18 000 деревьев. Также в результате непогоды была повалена 331 единица электроопор, что привело к массовым отключениям электроэнергии в нескольких провинциях страны.
Метеорологическая служба страны спрогнозировала продолжение ливней и во вторник. По данным синоптиков, в некоторых районах за шесть часов может выпасть до 150 миллиметров осадков, что может вызвать внезапные наводнения и оползни.
Вьетнамские власти эвакуировали около 44 000 человек, а военные также мобилизовали более 346 000 человек и 8200 транспортных средств, включая пять самолетов, для оказания помощи в ликвидации последствий шторма.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что из-за тайфуна Каджики во Вьетнаме объявили о закрытии аэропортов и школ – там также начали массовую эвакуацию людей.