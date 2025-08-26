Тайфун Каджики во Вьетнаме: есть жертвы, пострадавшие и разрушения

$41.430.15
48.470.56
ukenru
06:24 • 10140 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 9804 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 19155 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 107638 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 69826 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 67894 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 195802 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 187182 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 70649 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 67744 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.4м/с
72%
748мм
Популярные новости
Вуди Аллен отреагировал на критику МИД Украины из-за участия в московском кинофестивале25 августа, 22:27 • 13808 просмотра
Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС26 августа, 01:35 • 16487 просмотра
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая02:44 • 8454 просмотра
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа03:18 • 10366 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"04:58 • 10579 просмотра
публикации
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников06:24 • 10120 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 90016 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 107620 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 195794 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 187175 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Йонас Гар Стере
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Белый дом
Германия
Реклама
УНН Lite
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 2550 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 13720 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 90016 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 61419 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 98176 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Евро
Доллар США
MIM-104 Patriot

Тайфун Каджики во Вьетнаме: есть жертвы, пострадавшие и разрушения

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Тайфун Каджики во Вьетнаме унес жизни трех человек, еще десять получили ранения. Повреждены дома, затоплены рисовые поля, а улицы Ханоя превратились в реки.

Тайфун Каджики во Вьетнаме: есть жертвы, пострадавшие и разрушения

В результате тайфуна Каджики во Вьетнаме погибли по меньшей мере три человека, еще по меньшей мере 10 человек получили ранения. На севере и в центре страны разрушены дома, повалены деревья, а улицы столицы Ханоя превратились в реки, сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

По данным правительства Вьетнама, тайфун повредил почти 7000 домов, затопил 28 800 гектаров рисовых полей и повалил около 18 000 деревьев. Также в результате непогоды была повалена 331 единица электроопор, что привело к массовым отключениям электроэнергии в нескольких провинциях страны.

Метеорологическая служба страны спрогнозировала продолжение ливней и во вторник. По данным синоптиков, в некоторых районах за шесть часов может выпасть до 150 миллиметров осадков, что может вызвать внезапные наводнения и оползни.

Вьетнамские власти эвакуировали около 44 000 человек, а военные также мобилизовали более 346 000 человек и 8200 транспортных средств, включая пять самолетов, для оказания помощи в ликвидации последствий шторма.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что из-за тайфуна Каджики во Вьетнаме объявили о закрытии аэропортов и школ – там также начали массовую эвакуацию людей.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествияПогода и окружающая среда
Электроэнергия
Всемирная метеорологическая организация
Ханой
Вьетнам