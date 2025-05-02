Блекаут на Балі: туристичний рай занурився у темряву

Більшість районів індонезійського острова Балі постраждали від збою в електромережі. В аеропорту утворилися величезні черги, хоча рух літаків не припинився. На дорогах також спостерігають затори через відсутність освітлення. Наразі місцеві компанії працюють над відновленням електропостачання. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

У п'ятницю в кількох регіонах індонезійського курортного острова Балі сталося відключення електроенергії, і тривають зусилля для відновлення послуг для постраждалих - повідомила державна комунальна компанія Perusahaan Listrik Negara.

Речниця установи повідомила, що компанія що розслідує причину відключення електроенергії та працює над відновленням електропостачання.

Процес відновлення наразі здійснюється поступово – заявила І Вайан Ека Сусана.

Як повідомив оператор аеропорту, аеровокзал острова також постраждав, але рух рейсів продовжився.

На фотографіях, поширених у соціальних мережах, видно затори на дорогах Балі внаслідок збою та довгі черги біля стійок реєстрації в аеропорту.

Додамо

За даними статистичного бюро острова, Балі є головним туристичним центром Індонезії, який минулого року відвідало 6,3 млн іноземних туристів.

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