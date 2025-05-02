Блэкаут на Бали: туристический рай погрузился во тьму

Большинство районов индонезийского острова Бали пострадали от сбоя в электросети. В аэропорту образовались огромные очереди, хотя движение самолетов не прекратилось. На дорогах также наблюдаются пробки из-за отсутствия освещения. Сейчас местные компании работают над восстановлением электроснабжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

В пятницу в нескольких регионах индонезийского курортного острова Бали произошло отключение электроэнергии, и продолжаются усилия по восстановлению услуг для пострадавших - сообщила государственная коммунальная компания Perusahaan Listrik Negara.

Пресс-секретарь учреждения сообщила, что компания расследует причину отключения электроэнергии и работает над восстановлением электроснабжения.

Процесс восстановления сейчас осуществляется постепенно – заявила И Вайан Эка Сусана.

Как сообщил оператор аэропорта, аэровокзал острова также пострадал, но движение рейсов продолжилось.

На фотографиях, распространенных в социальных сетях, видны пробки на дорогах Бали в результате сбоя и длинные очереди возле стоек регистрации в аэропорту.

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По данным статистического бюро острова, Бали является главным туристическим центром Индонезии, который в прошлом году посетило 6,3 млн иностранных туристов.

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