Блэкаут на Бали: туристический рай погрузился во тьму
Киев • УНН
На индонезийском острове Бали большинство районов остались без света, что привело к заторам и очередям в аэропорту. Компании работают над восстановлением электроснабжения.
Большинство районов индонезийского острова Бали пострадали от сбоя в электросети. В аэропорту образовались огромные очереди, хотя движение самолетов не прекратилось. На дорогах также наблюдаются пробки из-за отсутствия освещения. Сейчас местные компании работают над восстановлением электроснабжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
В пятницу в нескольких регионах индонезийского курортного острова Бали произошло отключение электроэнергии, и продолжаются усилия по восстановлению услуг для пострадавших
Пресс-секретарь учреждения сообщила, что компания расследует причину отключения электроэнергии и работает над восстановлением электроснабжения.
Процесс восстановления сейчас осуществляется постепенно
Как сообщил оператор аэропорта, аэровокзал острова также пострадал, но движение рейсов продолжилось.
На фотографиях, распространенных в социальных сетях, видны пробки на дорогах Бали в результате сбоя и длинные очереди возле стоек регистрации в аэропорту.
Добавим
По данным статистического бюро острова, Бали является главным туристическим центром Индонезии, который в прошлом году посетило 6,3 млн иностранных туристов.
В блекауте в Испании и Португалии винят зависимость от солнечной энергии - FT01.05.25, 16:34 • 11250 просмотров