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На курортному Балі відновили електропостачання після багатогодинного блекауту

Київ • УНН

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Електропостачання на Балі було відновлено після відключення, спричиненого пошкодженням підводних кабелів, що з'єднують острів з Явою. Аеропорт працював на резервних генераторах.

На курортному Балі відновили електропостачання після багатогодинного блекауту
www.channelnewsasia.com

Електропостачання на індонезійському курортному острові Балі було повністю відновлено після багатогодинного відключення. Попередньою причиною відключень називають пошкодження підводних кабелів, які з’єднують енергосистему Балі з островом Ява. Про це пише видання CNA з посиланням на Державну комунальну службу, передає УНН.

Деталі

"Станом на ранок суботи (3 травня) електропостачання на індонезійському курортному острові Балі було повністю відновлено після багатогодинного відключення електроенергії, яке почалося в п'ятницю", - пише видання.

Директор державної електроенергетичної компанії Perusahaan Listrik Negara Дармаван Прасоджо заявив, що, за попередніми даними, причиною відключення були пошкодження підводних кабелів, які з’єднують енергосистему Балі з островом Ява.

"Відключення електроенергії сталося у п'ятницю з 16:00 (за місцевим часом) у кількох регіонах Балі. Постраждав також аеропорт острова, але вхідні та вихідні рейси продовжували здійснюватися за допомогою резервних генераторів, хоча кілька вильотів було затримано", - додає видання.

Нагадаємо

Вчора, 2 травня, УНН повідомляв, що більшість районів індонезійського острова Балі постраждали від збою в електромережі. В аеропорту утворилися величезні черги, хоча рух літаків не припинився. На дорогах також спостерігають затори через відсутність освітлення.

Павло Башинський

Павло Башинський

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