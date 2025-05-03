На курортному Балі відновили електропостачання після багатогодинного блекауту
Київ • УНН
Електропостачання на Балі було відновлено після відключення, спричиненого пошкодженням підводних кабелів, що з'єднують острів з Явою. Аеропорт працював на резервних генераторах.
Електропостачання на індонезійському курортному острові Балі було повністю відновлено після багатогодинного відключення. Попередньою причиною відключень називають пошкодження підводних кабелів, які з’єднують енергосистему Балі з островом Ява. Про це пише видання CNA з посиланням на Державну комунальну службу, передає УНН.
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"Станом на ранок суботи (3 травня) електропостачання на індонезійському курортному острові Балі було повністю відновлено після багатогодинного відключення електроенергії, яке почалося в п'ятницю", - пише видання.
Директор державної електроенергетичної компанії Perusahaan Listrik Negara Дармаван Прасоджо заявив, що, за попередніми даними, причиною відключення були пошкодження підводних кабелів, які з’єднують енергосистему Балі з островом Ява.
"Відключення електроенергії сталося у п'ятницю з 16:00 (за місцевим часом) у кількох регіонах Балі. Постраждав також аеропорт острова, але вхідні та вихідні рейси продовжували здійснюватися за допомогою резервних генераторів, хоча кілька вильотів було затримано", - додає видання.
Нагадаємо
Вчора, 2 травня, УНН повідомляв, що більшість районів індонезійського острова Балі постраждали від збою в електромережі. В аеропорту утворилися величезні черги, хоча рух літаків не припинився. На дорогах також спостерігають затори через відсутність освітлення.