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На курортном Бали восстановили электроснабжение после многочасового блэкаута

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Электроснабжение на Бали было восстановлено после отключения, вызванного повреждением подводных кабелей, соединяющих остров с Явой. Аэропорт работал на резервных генераторах.

На курортном Бали восстановили электроснабжение после многочасового блэкаута
www.channelnewsasia.com

Электроснабжение на индонезийском курортном острове Бали было полностью восстановлено после многочасового отключения. Предварительной причиной отключений называют повреждение подводных кабелей, соединяющих энергосистему Бали с островом Ява. Об этом пишет издание CNA со ссылкой на Государственную коммунальную службу, передает УНН.

Детали

"По состоянию на утро субботы (3 мая) электроснабжение на индонезийском курортном острове Бали было полностью восстановлено после многочасового отключения электроэнергии, начавшегося в пятницу", - пишет издание.

Директор государственной электроэнергетической компании Perusahaan Listrik Negara Дармаван Прасоджо заявил, что, по предварительным данным, причиной отключения были повреждения подводных кабелей, соединяющих энергосистему Бали с островом Ява.

"Отключение электроэнергии произошло в пятницу с 16:00 (по местному времени) в нескольких регионах Бали. Пострадал также аэропорт острова, но входящие и исходящие рейсы продолжали осуществляться с помощью резервных генераторов, хотя несколько вылетов были задержаны", - добавляет издание.

Напомним

Вчера, 2 мая, УНН сообщал, что большинство районов индонезийского острова Бали пострадали от сбоя в электросети. В аэропорту образовались огромные очереди, хотя движение самолетов не прекратилось. На дорогах также наблюдают пробки из-за отсутствия освещения.

Павел Башинский

Павел Башинский

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