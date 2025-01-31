На Балі росіяни викрали українця та пограбували його на 214 тисяч доларів у криптовалюті

На Балі росіяни викрали українця та пограбували на $214 тисяч у криптовалюті. Про це повідомляє Detik Bali, пише УНН.

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Як повідомляється, жертвою викрадення, насильства та пограбування девʼятьма громадянами рф став громадянин України Ігор Єрмаков. Він і його дружина двічі заявляли про інцидент в поліцію, але за цими заявами не було жодної реакції.

Адвокат Єрмакова, Сямсу Джалал, повідомив, що перша заява була подана 15 грудня 2024 року в поліцію Денпасара дружиною Єрмакова.

"15 грудня 2024 року, після того, як його викрали, він (Єрмаков) звернувся до поліції Денпасара. Його дружина повідомила про це, але це було проігноровано, так", - сказав Сямсу в інтерв'ю detikBali.

Оскільки не було жодних подальших дій, 20 грудня 2024 року було подано другу заяву до поліції Балі. Однак, на цю заяву також не було ніякої реакції.

Тож Сямсу вирішив дати розголосу про справу в ЗМІ 20 січня 2025 року. Після публікації поліція почала розслідувати справу, в тому числі провела попередню реконструкцію на місці події в четвер.

"Якщо не вистачає доказів або чогось іншого, вони повинні організувати розслідування. Приїхати на місце злочину абощо. Так має бути", - сказав Сямсу.

Тим часом керівник відділу зв'язків з громадськістю поліції Балі Комбес Аріасанді підтвердив, що повідомлення було отримано 20 грудня 2024 року. Він зазначив, що процес розслідування потребує часу.

"Немає ніяких перешкод. Так, процес розслідування, звичайно, вимагає часу", - сказав Аріасанді.

Аріасанді повідомив, що поліція заарештувала 30-річного громадянина росії на ім'я Хасан Ашкабов, якого підозрюють у тому, що він є головним фігурантом, який ініціював викрадення і пограбування Єрмакова.

"Ініціали ХА. Один з дев'яти заявлених виконавців. Його роль ще з'ясовується, причетний він чи ні. Сподіваюся, це стане відомо найближчим часом", - сказав Аріасанді.

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