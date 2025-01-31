У Німеччині засудили чоловіка за вбивство 9-річної дівчинки з України

У Німеччині засудили до довічного увʼязнення чоловіка, який вбив 9-річну дівчинку з України. Про це повідомляє BILD, пише УНН.

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Суд у Німеччині виніс довічний вирок 37-річному Андрію П. за вбивство дев'ятирічної Валерії - дівчинки з України, яка приїхала до Німеччини разом із мамою після початку російського вторгнення. Судді також встановили особливу тяжкість злочину, що практично виключає можливість дострокового звільнення Андрія П. після 15 років.

Трагедія сталася 3 червня 2024 року. Чоловік вистежив дівчинку дорогою до школи та задушив її. Після цього він виїхав із Німеччини, але був затриманий у Празі через 11 днів. Згодом його екстрадували назад до Німеччини, де розпочався судовий процес.

"Чоловік раніше мав стосунки з матір'ю Валерії, але за кілька днів до вбивства жінка розлучилася з ним. За версією слідства, злочин міг бути актом помсти. Вирок суду став остаточним, обвинувачений не став оскаржувати вердикт", - йдеться у дописі.

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