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В Германии осудили мужчину за убийство 9-летней девочки из Украины

В Германии осудили мужчину за убийство 9-летней девочки из Украины

Киев  •  УНН

 • 9884 просмотра

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37-летний мужчина получил пожизненный приговор за убийство 9-летней девочки из Украины в Германии. Преступник, бывший партнер матери ребенка, задушил девочку по дороге в школу после разрыва отношений.

В Германии приговорили к пожизненному заключению мужчину, который убил 9-летнюю девочку из Украины. Об этом сообщает BILD, пишет УНН.

Детали 

Суд в Германии вынес пожизненный приговор 37-летнему Андрею П. за убийство девятилетней Валерии - девочки из Украины, которая приехала в Германию вместе с мамой после начала российского вторжения. Судьи также установили особую тяжесть преступления, что практически исключает возможность досрочного освобождения Андрея П. после 15 лет.

Трагедия произошла 3 июня 2024 года. Мужчина выследил девочку по дороге в школу и задушил ее. После этого он выехал из Германии, но был задержан в Праге через 11 дней. Впоследствии его экстрадировали обратно в Германию, где начался судебный процесс.

"Мужчина ранее имел отношения с матерью Валерии, но за несколько дней до убийства женщина разошлась с ним. По версии следствия, преступление могло быть актом мести. Приговор суда стал окончательным, обвиняемый не стал обжаловать вердикт", - говорится в сообщении.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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