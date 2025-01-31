На Бали россияне похитили украинца и ограбили его на 214 тысяч долларов в криптовалюте

На Бали россияне похитили украинца и ограбили на $214 тысяч в криптовалюте. Об этом сообщает Detik Bali, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, жертвой похищения, насилия и ограбления девятью гражданами рф стал гражданин Украины Игорь Ермаков. Он и его жена дважды заявляли об инциденте в полицию, но по этим заявлениям не было никакой реакции.

Адвокат Ермакова, Сямсу Джалал, сообщил, что первое заявление было подано 15 декабря 2024 года в полицию Денпасара женой Ермакова.

"15 декабря 2024 года, после того, как его похитили, он (Ермаков) обратился в полицию Денпасара. Его жена сообщила об этом, но это было проигнорировано, да", - сказал Сямсу в интервью detikBali.

Поскольку не было никаких дальнейших действий, 20 декабря 2024 года было подано второе заявление в полицию Бали. Однако, на это заявление также не было никакой реакции.

Поэтому Сямсу решил дать огласку о деле в СМИ 20 января 2025 года. После публикации полиция начала расследовать дело, в том числе провела предварительную реконструкцию на месте происшествия в четверг.

"Если не хватает доказательств или чего-то другого, они должны организовать расследование. Приехать на место преступления или что-нибудь еще. Так должно быть", - сказал Сямсу.

Между тем руководитель отдела по связям с общественностью полиции Бали Комбес Ариасанди подтвердил, что сообщение было получено 20 декабря 2024 года. Он отметил, что процесс расследования требует времени.

"Нет никаких препятствий. Да, процесс расследования, конечно, требует времени", - сказал Ариасанди.

Ариасанди сообщил, что полиция арестовала 30-летнего гражданина россии по имени Хасан Ашкабов, которого подозревают в том, что он является главным фигурантом, который инициировал похищение и ограбление Ермакова.

"Инициалы ХА. Один из девяти заявленных исполнителей. Его роль еще выясняется, причастен он или нет. Надеюсь, это станет известно в ближайшее время", - сказал Ариасанди.

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