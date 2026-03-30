Підозрювані у вбивстві Ігоря Комарова на Балі стежили за ним протягом місяця

ukenru
Ексклюзив
17:17 • 3106 перегляди
З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
15:29 • 15466 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
Ексклюзив
13:48 • 15996 перегляди
"П'ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Ексклюзив
12:43 • 18566 перегляди
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
30 березня, 10:47 • 23223 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
30 березня, 10:19 • 29070 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
30 березня, 09:50 • 23302 перегляди
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
30 березня, 09:05 • 11464 перегляди
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
30 березня, 06:43 • 26053 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 39705 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.1м/с
70%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Міхеіл Саакашвілі
Музикант
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Болгарія
Франція
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Фільм
Опалення
Соціальна мережа
Audi Q5

Підозрювані у вбивстві Ігоря Комарова на Балі стежили за ним протягом місяця

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Поліція Балі встановила факт тривалого стеження за Ігорем Комаровим перед його розчленуванням. Семеро підозрюваних іноземців уже втекли за кордон.

Підозрювані у вбивстві Ігоря Комарова на Балі стежили за ним протягом місяця

Глибоке розслідування поліції Балі у справі викрадення та розчленування українця Ігоря Комарова виявило шокуючі подробиці: цей жорстокий злочин був ретельно спланований. За місяць до нападу група іноземців почала стежити за чоловіком та його віллою, уважно вивчаючи його пересування. Про це повідомляє Tribun-Bali, пише УНН.

Деталі

Про це під час пресконференції в штаб-квартирі поліції Балі в Денпасарі 30 березня 2026 року повідомив директор департаменту загальнокримінальних розслідувань Пола Балі, комісар поліції І Геде Адхі Муляварван. За його словами, відстеження Ігоря Комарова почалося за місяць до трагедії.

За даними слідства, підозрювані використовували камери спостереження, щоб контролювати пересування чоловіка та його вілли. У лютому 2026 року були зафіксовані записи, на яких іноземці пересувалися на різних транспортних засобах, проводячи розвідку.

Наближаючись до дня викрадення, група діяла ще активніше. За тиждень до злочину вони орендували автомобілі з підробленими паспортами, щоб переслідувати жертву змінюючи транспортні засоби по черзі. Комісар Муляварван описав це як ретельне "полювання", під час якого спостерігачі змінювали одне одного на мотоциклах і автомобілях протягом дня.

За його словами, жертва була "вивчена" до найменших деталей. Інтенсивне стеження завершилося викраденням Ігоря Комарова на одній із вулиць Джимбарана. Після викрадення його переміщали між різними віллами. У транспортних засобах та будинках слідчі виявили сліди крові, ДНК яких збігалася з родиною потерпілого.

Інтерпол оголосив у розшук п'ятьох, ймовірно, підозрюваних у викраденні та вбивстві українця Комарова на Балі17.03.26, 20:09 • 12849 переглядiв

Кульмінацією стало перенесення великих пакунків, ймовірно з частинами тіла Комарова, у районі Джаньяр 22 лютого, перш ніж рештки були знайдені на узбережжі Сукаваті.

Хоча особи семи підозрюваних уже встановлені, поліція Балі підтвердила, що вони втекли за кордон. Із шести осіб, внесених до списку розшуку, три — громадяни України, один — Росії, два — Казахстану, а громадянин Нігерії був затриманий імміграційними службами за використання підробленого паспорта при оренді транспортних засобів.

Незважаючи на перебування підозрюваних за кордоном, поліція вже координується з Інтерполом, щоб відстежити їх місцезнаходження.

Начальник поліції Балі, генерал-інспектор Даніель Адітяйаджа, додав, що залучення семи іноземців до цієї справи стало результатом багатомісячного розслідування з використанням наукових методів криміналістики.

Поліція Балі підтвердила, що понівечені останки належать зниклому українському туристу05.03.26, 20:04 • 14752 перегляди

Ольга Розгон

КриміналСвіт
Нерухомість
Техніка
Обшук
Державний кордон України
Інтерпол
Нігерія
Балі (провінція)
Україна
Казахстан