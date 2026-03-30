Підозрювані у вбивстві Ігоря Комарова на Балі стежили за ним протягом місяця

Глибоке розслідування поліції Балі у справі викрадення та розчленування українця Ігоря Комарова виявило шокуючі подробиці: цей жорстокий злочин був ретельно спланований. За місяць до нападу група іноземців почала стежити за чоловіком та його віллою, уважно вивчаючи його пересування. Про це повідомляє Tribun-Bali, пише УНН.

Про це під час пресконференції в штаб-квартирі поліції Балі в Денпасарі 30 березня 2026 року повідомив директор департаменту загальнокримінальних розслідувань Пола Балі, комісар поліції І Геде Адхі Муляварван. За його словами, відстеження Ігоря Комарова почалося за місяць до трагедії.

За даними слідства, підозрювані використовували камери спостереження, щоб контролювати пересування чоловіка та його вілли. У лютому 2026 року були зафіксовані записи, на яких іноземці пересувалися на різних транспортних засобах, проводячи розвідку.

Наближаючись до дня викрадення, група діяла ще активніше. За тиждень до злочину вони орендували автомобілі з підробленими паспортами, щоб переслідувати жертву змінюючи транспортні засоби по черзі. Комісар Муляварван описав це як ретельне "полювання", під час якого спостерігачі змінювали одне одного на мотоциклах і автомобілях протягом дня.

За його словами, жертва була "вивчена" до найменших деталей. Інтенсивне стеження завершилося викраденням Ігоря Комарова на одній із вулиць Джимбарана. Після викрадення його переміщали між різними віллами. У транспортних засобах та будинках слідчі виявили сліди крові, ДНК яких збігалася з родиною потерпілого.

Кульмінацією стало перенесення великих пакунків, ймовірно з частинами тіла Комарова, у районі Джаньяр 22 лютого, перш ніж рештки були знайдені на узбережжі Сукаваті.

Хоча особи семи підозрюваних уже встановлені, поліція Балі підтвердила, що вони втекли за кордон. Із шести осіб, внесених до списку розшуку, три — громадяни України, один — Росії, два — Казахстану, а громадянин Нігерії був затриманий імміграційними службами за використання підробленого паспорта при оренді транспортних засобів.

Незважаючи на перебування підозрюваних за кордоном, поліція вже координується з Інтерполом, щоб відстежити їх місцезнаходження.

Начальник поліції Балі, генерал-інспектор Даніель Адітяйаджа, додав, що залучення семи іноземців до цієї справи стало результатом багатомісячного розслідування з використанням наукових методів криміналістики.

