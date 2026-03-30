Подозреваемые в убийстве Игоря Комарова на Бали следили за ним в течение месяца

Глубокое расследование полиции Бали по делу о похищении и расчленении украинца Игоря Комарова выявило шокирующие подробности: это жестокое преступление было тщательно спланировано. За месяц до нападения группа иностранцев начала следить за мужчиной и его виллой, внимательно изучая его передвижения. Об этом сообщает Tribun-Bali, пишет УНН.

Об этом во время пресс-конференции в штаб-квартире полиции Бали в Денпасаре 30 марта 2026 года сообщил директор департамента общеуголовных расследований Пола Бали, комиссар полиции И Геде Адхи Муляварван. По его словам, отслеживание Игоря Комарова началось за месяц до трагедии.

По данным следствия, подозреваемые использовали камеры наблюдения, чтобы контролировать передвижения мужчины и его виллы. В феврале 2026 года были зафиксированы записи, на которых иностранцы передвигались на различных транспортных средствах, проводя разведку.

Приближаясь ко дню похищения, группа действовала еще активнее. За неделю до преступления они арендовали автомобили с поддельными паспортами, чтобы преследовать жертву, меняя транспортные средства по очереди. Комиссар Муляварван описал это как тщательную "охоту", во время которой наблюдатели сменяли друг друга на мотоциклах и автомобилях в течение дня.

По его словам, жертва была "изучена" до мельчайших деталей. Интенсивное слежение завершилось похищением Игоря Комарова на одной из улиц Джимбарана. После похищения его перемещали между различными виллами. В транспортных средствах и домах следователи обнаружили следы крови, ДНК которых совпадала с семьей потерпевшего.

Интерпол объявил в розыск пятерых, предположительно, подозреваемых в похищении и убийстве украинца Комарова на Бали

Кульминацией стала перенос больших пакетов, вероятно с частями тела Комарова, в районе Джаньяр 22 февраля, прежде чем останки были найдены на побережье Сукавати.

Хотя личности семи подозреваемых уже установлены, полиция Бали подтвердила, что они сбежали за границу. Из шести человек, внесенных в список розыска, трое — граждане Украины, один — России, двое — Казахстана, а гражданин Нигерии был задержан иммиграционными службами за использование поддельного паспорта при аренде транспортных средств.

Несмотря на пребывание подозреваемых за границей, полиция уже координируется с Интерполом, чтобы отследить их местонахождение.

Начальник полиции Бали, генерал-инспектор Даниэль Адитьяджа, добавил, что привлечение семи иностранцев к этому делу стало результатом многомесячного расследования с использованием научных методов криминалистики.

Полиция Бали подтвердила, что изуродованные останки принадлежат пропавшему украинскому туристу