Подозреваемые в убийстве Игоря Комарова на Бали следили за ним в течение месяца

Эксклюзив
17:17 • 6674 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
15:29 • 21902 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
13:48 • 18927 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
30 марта, 12:43 • 21347 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 25606 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 29974 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50 • 24009 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
30 марта, 09:05 • 11616 просмотра
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43 • 26176 просмотра
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23 • 39774 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ГУР обнародовало список из 51 судна, которые помогают россии финансировать войну30 марта, 10:07 • 21257 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили30 марта, 11:01 • 41969 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 34126 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo30 марта, 12:19 • 25092 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto14:18 • 19480 просмотра
публикации
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент15:29 • 21926 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto14:18 • 19609 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 34265 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили30 марта, 11:01 • 42109 просмотра
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние30 марта, 06:55 • 55957 просмотра
УНН Lite
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев16:42 • 6748 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели15:06 • 9216 просмотра
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело13:44 • 11040 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo30 марта, 12:19 • 25217 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 39326 просмотра
Подозреваемые в убийстве Игоря Комарова на Бали следили за ним в течение месяца

Киев • УНН

 • 3970 просмотра

Полиция Бали установила факт длительной слежки за Игорем Комаровым перед его расчленением. Семеро подозреваемых иностранцев уже сбежали за границу.

Подозреваемые в убийстве Игоря Комарова на Бали следили за ним в течение месяца

Глубокое расследование полиции Бали по делу о похищении и расчленении украинца Игоря Комарова выявило шокирующие подробности: это жестокое преступление было тщательно спланировано. За месяц до нападения группа иностранцев начала следить за мужчиной и его виллой, внимательно изучая его передвижения. Об этом сообщает Tribun-Bali, пишет УНН.

Детали

Об этом во время пресс-конференции в штаб-квартире полиции Бали в Денпасаре 30 марта 2026 года сообщил директор департамента общеуголовных расследований Пола Бали, комиссар полиции И Геде Адхи Муляварван. По его словам, отслеживание Игоря Комарова началось за месяц до трагедии.

По данным следствия, подозреваемые использовали камеры наблюдения, чтобы контролировать передвижения мужчины и его виллы. В феврале 2026 года были зафиксированы записи, на которых иностранцы передвигались на различных транспортных средствах, проводя разведку.

Приближаясь ко дню похищения, группа действовала еще активнее. За неделю до преступления они арендовали автомобили с поддельными паспортами, чтобы преследовать жертву, меняя транспортные средства по очереди. Комиссар Муляварван описал это как тщательную "охоту", во время которой наблюдатели сменяли друг друга на мотоциклах и автомобилях в течение дня.

По его словам, жертва была "изучена" до мельчайших деталей. Интенсивное слежение завершилось похищением Игоря Комарова на одной из улиц Джимбарана. После похищения его перемещали между различными виллами. В транспортных средствах и домах следователи обнаружили следы крови, ДНК которых совпадала с семьей потерпевшего.

Интерпол объявил в розыск пятерых, предположительно, подозреваемых в похищении и убийстве украинца Комарова на Бали17.03.26, 20:09 • 12906 просмотров

Кульминацией стала перенос больших пакетов, вероятно с частями тела Комарова, в районе Джаньяр 22 февраля, прежде чем останки были найдены на побережье Сукавати.

Хотя личности семи подозреваемых уже установлены, полиция Бали подтвердила, что они сбежали за границу. Из шести человек, внесенных в список розыска, трое — граждане Украины, один — России, двое — Казахстана, а гражданин Нигерии был задержан иммиграционными службами за использование поддельного паспорта при аренде транспортных средств.

Несмотря на пребывание подозреваемых за границей, полиция уже координируется с Интерполом, чтобы отследить их местонахождение.

Начальник полиции Бали, генерал-инспектор Даниэль Адитьяджа, добавил, что привлечение семи иностранцев к этому делу стало результатом многомесячного расследования с использованием научных методов криминалистики.

Полиция Бали подтвердила, что изуродованные останки принадлежат пропавшему украинскому туристу05.03.26, 20:04 • 14800 просмотров

Ольга Розгон

