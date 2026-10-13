На Балі дефіцит пального: на заправках утворилися багатогодинні черги

$44.890.0450.310.18
ukenru
06:51 • 14729 перегляди
Дрони атакували судно з українцями біля Болгарії, друге затонуло: Софія викликає посла рф, Київ закликав до санкцій
05:39 • 23728 перегляди
Зростання після сповільнення: МВФ оновив прогноз щодо економіки України
04:12 • 28730 перегляди
У Харкові під завалами зруйнованого будинку знайшли тіла трьох людей
12 жовтня, 23:21 • 39475 перегляди
Удар по Харкову: кількість поранених зросла до 11Video
12 жовтня, 22:19 • 40114 перегляди
Потрібно переконати Зеленського, путін більше зацікавлений у мирній угоді - Трамп
12 жовтня, 20:32 • 38688 перегляди
Вибухи без оголошення тривоги у Києві - "Флеш" закликав не робити поспішних висновків щодо передачі розвідданих
12 жовтня, 20:24 • 32814 перегляди
росіяни вдарили по транспортному об’єкту та складу в Києві
12 жовтня, 19:39 • 30268 перегляди
Ворог ударив "бандеролями" по Харкову: руйнування серйозні - склався цілий під'їзд
12 жовтня, 17:59 • 35797 перегляди
Україна подала ЄС список ще десяти російських олігархів для санкцій - МЗС
12 жовтня, 17:13 • 38601 перегляди
13 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення світла - скільки черг вимикатимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.2м/с
93%
754мм
Популярнi новини
Помер актор Ар Джей Мітт із "Пуститися берега": попередня причина смертіPhoto12 жовтня, 22:50 • 21226 перегляди
ЦПД: російська програма "переселення в Донецьк" - цифрова пастка13 жовтня, 00:23 • 24092 перегляди
США дозволили експорт російського дизелю для відновлення мирних переговорів - Reuters13 жовтня, 00:54 • 15939 перегляди
Нові санкції ЄС проти росії: хто і за що потрапив під обмеженняPhoto13 жовтня, 01:25 • 20074 перегляди
Китай обвалив продажі люксового гіганта LVMH06:09 • 16562 перегляди
Публікації
До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУPhoto12 жовтня, 13:51 • 77708 перегляди
“Шахтар” проти “АЕК”, “МанСіті” проти “ПСЖ” - анонс другого туру ЛЧ12 жовтня, 13:17 • 63032 перегляди
Єдині податкові правила щодо авіалізингу мають допомогти врегулювати вже наявні спори - Катамадзе
Ексклюзив
12 жовтня, 12:50 • 63498 перегляди
Удар по цифровій імперії путіна: чим обернеться втрата дата-центрів "Яндекса"Photo
Ексклюзив
12 жовтня, 11:27 • 67922 перегляди
Нобелівська премія з економіки 2026: як дослідження Голла та Вудфорда допомагають долати безробіття та кризиPhoto12 жовтня, 10:55 • 81607 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Віталій Кличко
Марк Цукерберг
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Саудівська Аравія
Іран
Реклама
УНН Lite
Китай обвалив продажі люксового гіганта LVMH06:09 • 16744 перегляди
Meta представила найпотужніші ШІ-моделі Muse Wonder і Wonder Full, акції компанії почали зростати12 жовтня, 19:26 • 34232 перегляди
Новий фільм "Digger" із Томом Крузом може стати одним із найбільших провалів в історії кіно12 жовтня, 18:51 • 34326 перегляди
Маск витратив сотні мільйонів доларів, щоб республіканці зберегли контроль над Конгресом - що на кону12 жовтня, 16:52 • 35787 перегляди
Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 202612 жовтня, 12:35 • 43418 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
YouTube
Техніка
Шахед-136
Ракетна система С-400

На Балі дефіцит пального: на заправках утворилися багатогодинні черги

Київ • УНН

 • 1398 перегляди

На заправках Денпасара й південного Бадунгу водії годинами шукають Pertalite та Pertamax. Влада заявляє про поступове відновлення постачання.

На Балі дефіцит пального: на заправках утворилися багатогодинні черги

Водії в різних частинах індонезійського острова Балі стикаються з довгими чергами на заправках, деякі водії годинами намагаються заправити свої баки через дефіцит пального. Про це УНН пише з посиланням на 7NEWS.

Деталі

На заправках по всьому Денпасару та південному Бадунгу, включаючи Куту, утворилися довгі черги, на тлі того, як стає дедалі складніше знайти пальне Pertalite та, у деяких місцях, Pertamax.

Деякі черги простягалися за межі в'їздів до заправок та на навколишні дороги, тоді як водії повідомляли, що відвідували кілька заправних станцій, лише щоб виявити, що запаси пального вичерпані. Повідомляється про затори, за даними detikNews, є вплив на рух транспорту.

Один житель сказав, що дефіцит змусив його дружину стояти в черзі до світанку. "Сьогодні вранці моя дружина стала в чергу о 4:30 ранку та чекала дві з половиною години, перш ніж нарешті змогла заправитися. Це божевілля", – сказав він.

Голова Агентства з питань робочої сили, енергетики та мінеральних ресурсів Балі Іда Багус Сетіаван минулого тижня заявив, що влада співпрацює з постачальником палива Pertamina та дистриб'юторами, щоб відновити нормальне постачання.

"Технічно, нам повідомили про перенаправлення потоку палива з депо Песангаран на транзитний термінал Манггіс. Наразі ситуація поступово відновлюється", – сказав він.

Сетіаван сказав, що чиновники все ще чекають на більш детальну інформацію про причину перебоїв у розподілі та їх ширший вплив на доступність пального.

Начальник поліції Бадунга, AKBP Джозеф Едвард Пурба, як пише detikNews, вказав, що затори на кількох заправках у Бадунгу були спричинені технічними проблемами з постачанням палива від постачальників. 

Дефіцит стався після аналогічних перебоїв наприкінці серпня, коли проблеми з постачанням палива також призвели до довгих черг на автозаправних станціях у різних частинах Балі.

Влада каже, що розподіл палива поступово відновлюється, але його доступність продовжує відрізнятися залежно від місця розташування.

Індія скоротила закупівлі російської нафти через зростання цін і конкуренцію з Китаєм - Bloomberg08.10.26, 13:36 • 4351 перегляд

Юлія Шрамко

Світ
Індонезія
Балі (провінція)