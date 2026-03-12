Відомий бренд м'яса потрапив у скандал через жарт про вбивство українця на Балі

Український бренд м’яса "МК М’ясний" опинився в центрі суспільного обурення через "невдалий жарт" у соцмережах, пов’язаний із вбивством 28-річного українця Ігоря Комарова на Балі, передає УНН.

Деталі

Отож у дописі МК М’ясний у соцмережі Threads було опубліковано фотоколаж, на якому в лівій частині розмістили фото заплаканої дівчини Ігоря Комарова – блогерки Єви Мішалової, а в правій частині сфотографовано цінник, на якому написано, скільки коштує фарш ("подрібнена свинина").

Цим самим бренд посміявся над загибеллю Комарова та над почуттями його дівчини, адже в сторіс Єви, яка фігурувала на колажі, дівчина не лише плаче, а й обговорює свої почуття з аудиторією і дякує фоловерам за моральну підтримку, яку вони їй дали, щоб легше пережити біль від втрати бойфренда.

Контекст смерті чоловіка та цін на м’ясо викликав хвилю критики та обвинувачень у бездушності.

Після скандалу бренд вибачився перед громадськістю та швидко видалив пост.

Друзі, пост уже видалено. Ми щиро перепрошуємо всіх, кого він міг образити. Жодного злого наміру не було — наш SMM просто невдало підібрав зображення. Ми вже зробили висновки, щоб подібне більше не повторювалося - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Ігоря Комарова викрали на острові Балі у середині лютого 2026 року. За даними місцевої поліції, чоловік помер щонайменше за три дні до того, як його тіло, вже в стані розкладання, виявили на пляжі 26 лютого.

