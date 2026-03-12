$43.980.1150.930.10
Известный мясной бренд попал в скандал из-за шутки об убийстве украинца на Бали

Киев • УНН

 • 1074 просмотра

Бренд опубликовал коллаж с плачущей девушкой погибшего Игоря Комарова и ценой на свинину. После волны критики компания удалила пост и извинилась.

Известный мясной бренд попал в скандал из-за шутки об убийстве украинца на Бали

Украинский мясной бренд "МК Мясной" оказался в центре общественного возмущения из-за "неудачной шутки" в соцсетях, связанной с убийством 28-летнего украинца Игоря Комарова на Бали, передает УНН.

Детали

Итак, в сообщении МК Мясной в соцсети Threads был опубликован фотоколлаж, на котором в левой части разместили фото заплаканной девушки Игоря Комарова – блогерши Евы Мишаловой, а в правой части сфотографирован ценник, на котором написано, сколько стоит фарш ("измельченная свинина").

Тем самым бренд посмеялся над гибелью Комарова и над чувствами его девушки, ведь в сторис Евы, которая фигурировала на коллаже, девушка не только плачет, но и обсуждает свои чувства с аудиторией и благодарит фолловеров за моральную поддержку, которую они ей оказали, чтобы легче пережить боль от потери бойфренда.

Контекст смерти мужчины и цен на мясо вызвал волну критики и обвинений в бездушии.

После скандала бренд извинился перед общественностью и быстро удалил пост.

Друзья, пост уже удален. Мы искренне приносим извинения всем, кого он мог оскорбить. Никакого злого умысла не было — наш SMM просто неудачно подобрал изображение. Мы уже сделали выводы, чтобы подобное больше не повторялось

- говорится в сообщении.

Напомним

Игоря Комарова похитили на острове Бали в середине февраля 2026 года. По данным местной полиции, мужчина умер по меньшей мере за три дня до того, как его тело, уже в состоянии разложения, обнаружили на пляже 26 февраля.

Станислав Кармазин

Общество
Бренд
Социальная сеть
Столкновения
Бали