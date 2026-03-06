Єва Мішалова емоційно відреагувала на ймовірну загибель коханого Ігоря Комарова

Блогерка Єва Мішалова опублікувала емоційні дописи у соцмережах та прокоментувала імовірну загибель її коханого - українця Ігоря Комарова, котрий зник на Балі. За даними ЗМІ саме його спотворені рештки тіла знайдено на одному із пляжів острова, передає УНН.

Дівчина опублікувала фото із коханим, де вони разом та залишила на ній своє послання.

Пізніше з’явилася розмовна сторіс. Дівчина була у важкому емоційному стані та плакала. Єва Мішалова подякувала людям за підтримку та співчуття. Вона також, зазначила, що для неї зараз важливо, аби Ігор знав про її почуття.

Я просто знаю, що Ігор точно побачив минулу історію, він знає, що я його люблю. І мені здається, що буде правильно подякувати людям за слова підтримки, за слова співчуття. Я вам дякую. Дякую велике кожному, хто мені пише та співчуває. Для мене зараз просто найбільш головне - я молюсь, щоб Ігор побачив минулу історію, щоб він знав як я його люблю

Дівчина додала, що зараз для неї найважливіше – молитися та сподіватися, що чоловік побачить її звернення.

Я просто, я йому писала усі ці дні в телеграм і сподівалась, що він побачить. Я не знаю як до нього достукатись, щоб він побачив. Просто він так любив дивитись мій інстаграм, можливо він побаче - не знаю. Ще раз дякую за підтримку.