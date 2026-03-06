Єва Мішалова емоційно відреагувала на ймовірну загибель коханого Ігоря Комарова

$43.810.09
50.900.07
ukenru
09:57 • 996 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 3072 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 4902 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
07:00 • 6876 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 16777 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 30975 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 33879 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 69892 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 118267 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 55832 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
4м/с
68%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія планує подвоїти чисельність підрозділів безпілотних систем за рахунок набору молоді6 березня, 01:00 • 13430 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 11520 перегляди
Вчені успішно виростили нут у симульованому місячному ґрунті для майбутніх космічних місійPhoto6 березня, 04:00 • 6316 перегляди
Ціни на нафту продемонстрували рекордне тижневе зростання через ескалацію на Близькому СходіPhoto04:18 • 9206 перегляди
Іран заявив про знищення американського винищувача F-15E та масштабний ракетний обстріл04:50 • 12598 перегляди
Публікації
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 1816 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 33958 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 64942 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 77786 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 85695 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Угорщина
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 11919 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 15075 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 17655 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 38944 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 45461 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Шахед-136
Дипломатка

Єва Мішалова емоційно відреагувала на ймовірну загибель коханого Ігоря Комарова

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Блогерка Єва Мішалова опублікувала емоційні дописи, прокоментувавши ймовірну загибель свого коханого Ігоря Комарова, який зник на Балі. Вона подякувала за підтримку та висловила надію, що Ігор знає про її почуття.

Єва Мішалова емоційно відреагувала на ймовірну загибель коханого Ігоря Комарова

Блогерка Єва Мішалова опублікувала емоційні дописи у соцмережах та прокоментувала імовірну загибель її коханого - українця Ігоря Комарова, котрий зник на Балі. За даними ЗМІ саме його спотворені рештки тіла знайдено на одному із пляжів острова, передає УНН.

Деталі

Дівчина опублікувала фото із коханим, де вони разом та залишила на ній своє послання.

Я точно знаю, ти це побачиш. Моє життя. Я тебе люблю

- написала Мішалова.

Пізніше з’явилася розмовна сторіс. Дівчина була у важкому емоційному стані та плакала. Єва Мішалова подякувала людям за підтримку та співчуття. Вона також, зазначила, що для неї зараз важливо, аби Ігор знав про її почуття.

Я просто знаю, що Ігор точно побачив минулу історію, він знає, що я його люблю. І мені здається, що буде правильно подякувати людям за слова  підтримки, за слова співчуття. Я вам дякую. Дякую велике кожному, хто мені пише та співчуває. Для мене зараз просто найбільш головне - я молюсь,  щоб Ігор побачив минулу історію, щоб він знав як я його люблю

- написала блогерка.

Дівчина додала, що зараз для неї найважливіше – молитися та сподіватися, що чоловік побачить її звернення.

Я просто, я йому писала усі ці дні в телеграм і сподівалась, що він побачить. Я не знаю як до нього достукатись, щоб він побачив. Просто він так любив дивитись мій інстаграм, можливо він побаче - не знаю. Ще раз дякую за підтримку.

- заявила вона.

Нагадаємо

Індонезійська поліція розслідує ймовірне викрадення громадянина України Ігоря Комарова на острові Балі. Правоохоронці перевіряють відео, яке поширюється в соцмережах, де чоловік заявляє про побиття та просить родичів сплатити викуп, а також уже опитали низку свідків.

Напередодні правоохоронці Індонезії підтвердила, що знайдені на сході Балі розчленовані останки належать зниклому 28-річному українцю Ігорю Комарову. ДНК-тести батьків збіглися зі зразками частин тіла.

Алла Кіосак

СуспільствоКриміналСвіт
Соціальна мережа
Блогери
Індонезія
Балі (провінція)
Україна