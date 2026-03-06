Ева Мишалова эмоционально отреагировала на вероятную гибель любимого Игоря Комарова

Блогер Ева Мишалова опубликовала эмоциональные посты в соцсетях и прокомментировала вероятную гибель ее возлюбленного - украинца Игоря Комарова, который пропал на Бали. По данным СМИ, именно его изуродованные останки тела найдены на одном из пляжей острова, передает УНН.

Подробности

Девушка опубликовала фото с любимым, где они вместе, и оставила на нем свое послание.

Я точно знаю, ты это увидишь. Моя жизнь. Я тебя люблю - написала Мишалова.

Позже появилась разговорная сторис. Девушка была в тяжелом эмоциональном состоянии и плакала. Ева Мишалова поблагодарила людей за поддержку и сочувствие. Она также отметила, что для нее сейчас важно, чтобы Игорь знал о ее чувствах.

Я просто знаю, что Игорь точно увидел прошлую историю, он знает, что я его люблю. И мне кажется, что будет правильно поблагодарить людей за слова поддержки, за слова сочувствия. Я вас благодарю. Спасибо большое каждому, кто мне пишет и сочувствует. Для меня сейчас просто самое главное - я молюсь, чтобы Игорь увидел прошлую историю, чтобы он знал, как я его люблю - написала блогер.

Девушка добавила, что сейчас для нее самое важное – молиться и надеяться, что мужчина увидит ее обращение.

Я просто, я ему писала все эти дни в телеграм и надеялась, что он увидит. Я не знаю, как до него достучаться, чтобы он увидел. Просто он так любил смотреть мой инстаграм, возможно, он увидит - не знаю. Еще раз спасибо за поддержку. - заявила она.

Напомним

Индонезийская полиция расследует вероятное похищение гражданина Украины Игоря Комарова на острове Бали. Правоохранители проверяют видео, которое распространяется в соцсетях, где мужчина заявляет об избиении и просит родственников выплатить выкуп, а также уже опросили ряд свидетелей.

Накануне правоохранители Индонезии подтвердили, что найденные на востоке Бали расчлененные останки принадлежат пропавшему 28-летнему украинцу Игорю Комарову. ДНК-тесты родителей совпали с образцами частей тела.