У Швеції судно сіло на мілину: 87 людей евакуйовано

На півдні Швеції пасажирське судно сіло на мілину поблизу архіпелагу Карлскруна. На борту перебували 87 людей - усіх успішно евакуювали. Причини інциденту поки що невідомі, триває оцінка стану судна та можливостей його порятунку. Про це інформує SVT, передає УНН.

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У суботу, 19 липня, служба SOS отримала сигнал про судно, яке сіло на мілину в архіпелазі Карлскруна.

На борту судна перебувало 87 пасажирів. Рятувальні служби та морська рятувальна служба прибули на місце події і евакуювали всіх постраждалих.

Зараз з'ясовується, чи може судно повернутися самостійно або його потрібно рятувати. Причина, через яку судно сіло на мілину, наразі невідома.

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Біля індонезійського острова Балі затонув пором KMP Tunu Pratama Jaya, на борту якого перебували 65 осіб. Внаслідок інциденту четверо людей загинули, 38 вважаються зниклими безвісти, 23 врятовано.

Біля узбережжя Індії затонуло судно з українцями на борту - усіх врятовано