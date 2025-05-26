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Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора
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Біля узбережжя Індії затонуло судно з українцями на борту - усіх врятовано

Київ • УНН

 • 548 перегляди

Поблизу штату Керала затонуло судно MSC ELSA 3, на борту були українці. Військово-морські сили Індії врятували всіх членів екіпажу, їм надається допомога.

Біля узбережжя Індії затонуло судно з українцями на борту - усіх врятовано

В Індії поблизу узбережжя індійського штату Керала затонуло контейнерне судно MSC ELSA 3, серед членів екіпажу якого були також громадяни України. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Деталі

"За повідомленням посольства України в Індії, 24 травня поблизу узбережжя штату Керала затонуло контейнерне судно "MSC ELSA 3".

Серед членів екіпажу були також громадяни України",-йдеться в повідомленні.

За інформацією, всіх українців вдалося врятувати завдяки оперативним діям Військово-морських сил та берегової охорони Індії. Наразі вони перебувають у безпеці, їм надається вся необхідна допомога, включаючи медичну.

Висловлюємо глибоку вдячність військово-морським силам і береговій охороні Індії за їхній високий професіоналізм і порятунок наших людей

- зазначає МЗС.

Повідомляється, українські дипломати направили запити до компетентних органів Індії з метою отримання більш детальної інформації. Справа перебуває на контролі дипустанови.

Перші основні частини суперяхти "Bayesian" піднято з морського дна біля узбережжя Сицилії20.05.25, 18:34 • 3404 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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