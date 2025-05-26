Біля узбережжя Індії затонуло судно з українцями на борту - усіх врятовано
Київ • УНН
Поблизу штату Керала затонуло судно MSC ELSA 3, на борту були українці. Військово-морські сили Індії врятували всіх членів екіпажу, їм надається допомога.
В Індії поблизу узбережжя індійського штату Керала затонуло контейнерне судно MSC ELSA 3, серед членів екіпажу якого були також громадяни України. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
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"За повідомленням посольства України в Індії, 24 травня поблизу узбережжя штату Керала затонуло контейнерне судно "MSC ELSA 3".
Серед членів екіпажу були також громадяни України",-йдеться в повідомленні.
За інформацією, всіх українців вдалося врятувати завдяки оперативним діям Військово-морських сил та берегової охорони Індії. Наразі вони перебувають у безпеці, їм надається вся необхідна допомога, включаючи медичну.
Висловлюємо глибоку вдячність військово-морським силам і береговій охороні Індії за їхній високий професіоналізм і порятунок наших людей
Повідомляється, українські дипломати направили запити до компетентних органів Індії з метою отримання більш детальної інформації. Справа перебуває на контролі дипустанови.
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