Перші основні частини суперяхти "Bayesian" піднято з морського дна біля узбережжя Сицилії

Один з найпотужніших кранів Європи та водолази витягли з морського дна головний Ггік та якір яхти, на борту якої загинуло семеро людей.

Відновлення підняття частин затонулої "Bayesian" відбувається через десять днів після ще однієї трагедії, пов'язаної з розкішною суперяхтою - 9 травня загинув 39-річний голландський водолаз на глибині 49 метрів.

Передає УНН із посиланням на Іndependent та ANSA.

Біля берегів Сицилії з морського дна підняли перші частини суперяхти "Bayesian" британського магната Майка Лінча.

З морського дна біля узбережжя Сицилії на спеціалізовану баржу Hebo Lift 2, оснащену сучасними водолазними та підводними робототехнічними системами, піднято головний грот-гік та якір. Це стало першим етапом у складному процесі підйому затонулого судна.

Було піднято ключовий компонент, що підтримує вітрило яхти. Він був від'єднаний за допомогою алмазного ріжучого дроту.