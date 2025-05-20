Перші основні частини суперяхти "Bayesian" піднято з морського дна біля узбережжя Сицилії
Київ • УНН
Біля берегів Сицилії розпочали підйом суперяхти "Bayesian" Майка Лінча, яка затонула влітку 2024 року. Вже піднято головний гік та якір судна, але операцію затьмарила загибель водолаза.
Один з найпотужніших кранів Європи та водолази витягли з морського дна головний Ггік та якір яхти, на борту якої загинуло семеро людей.
Відновлення підняття частин затонулої "Bayesian" відбувається через десять днів після ще однієї трагедії, пов'язаної з розкішною суперяхтою - 9 травня загинув 39-річний голландський водолаз на глибині 49 метрів.
Передає УНН із посиланням на Іndependent та ANSA.
Деталі
Біля берегів Сицилії з морського дна підняли перші частини суперяхти "Bayesian" британського магната Майка Лінча.
З морського дна біля узбережжя Сицилії на спеціалізовану баржу Hebo Lift 2, оснащену сучасними водолазними та підводними робототехнічними системами, піднято головний грот-гік та якір. Це стало першим етапом у складному процесі підйому затонулого судна.
Було піднято ключовий компонент, що підтримує вітрило яхти. Він був від'єднаний за допомогою алмазного ріжучого дроту.
Відновлення операції підйому судан відбувається через десять днів після чергової трагедії, пов'язаної з цією розкішною суперяхтою.
9 травня, протягом першого дня роботи, загинув 39-річний голландський водолаз Робкорнеліс Марія Хейбен Уйбен. Повідомляється, що тоді водолази спустилися на глибину 49 метрів з метою перерізати щоглу корабля. Але пальник, який вони використовували, пройшов крізь кишені водню і спричинив вибух.
Нагадаємо
УНН передавав, що розпочато роботи з підйому яхти "Bayesian", що затонула біля Сицилії влітку 2024 року. Серед загиблих був британський підприємець Майк Лінч з донькою.
Майк Лінч був радником двох британських прем'єр-міністрів і співзасновником компанії Autonomy у 1996 році. Він зіграв ключову роль у створенні програмного забезпечення, що дозволяє отримувати корисну інформацію з неструктурованих джерел, таких як телефонні дзвінки, електронні листи та відео.
У серпні 2024 року УНН передавав, що яхта з 22 людьми на борту затонула під час шторму біля берегів Сицилії.