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Біля Сицилії підіймають яхту Bayesian британського мільйонера Майка Лінча, який загинув під час шторму

Київ • УНН

 • 3256 перегляди

Розпочато роботи з підйому яхти "Bayesian", що затонула біля Сицилії влітку 2024 року. Серед загиблих був британський підприємець Майк Лінч з донькою.

Біля Сицилії підіймають яхту Bayesian британського мільйонера Майка Лінча, який загинув під час шторму

Біля Сицилії розпочато комплексні роботи з підйому затонулої суперяхти Bayesian, одного з найвідоміших британських підприємців Майка Лінча. Він та а його донька були серед семи загиблих внаслідок сильного шторму біля сицилійського узбережжя Італії минулого літа.

Передає УНН із посиланням на Еuronews.

Деталі

55-метрова баржа з важким краном розпочала роботи з підйому суперяхти Bayesian під британським прапором з морського дна біля берегів Сицилії, де вона затонула 19 серпня 2024 року. В результаті катастрофи загинуло семеро людей. Британський технологічний магнат Майк Лінч, його дочка Ханна були серед них.

Hebo Lift 10, один з найпотужніших морських кранів Європи, з палубою площею 700 квадратних метрів, прибув у суботу з Роттердама (Нідерланди) до сицилійського порту Терміні-Імерезе для підготовки до операції. Для забезпечення процесу, запрошено десяток морських та логістичних спеціалістів, які працюють з суші Також близько 70 морських експертів з Європи приїхали на Сицилію для участі в операції.

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Фахівці з морського порятунку розпочали роботи з підняття Bayesian.

Італійська берегова охорона підтвердила, що її офіцери контролюють операції та патрулюють периметр безпеки, створений для забезпечення безпеки персоналу, який працює над евакуацією.

Використовуючи підводні оператори та дистанційно керовані апарати (ROV), усі операції будуть виконуватися приблизно протягом тижня для підготовки до підйому судна

- сказав у неділю капітан італійської берегової охорони Нікола Сільвестрі.

Що планується зробити. Серед ключових завдань - від'єднати 75-метрову алюмінієву щоглу яхти (друга за висотою у світі), -  щоб корпус, який перебуває на глибині 49 метрів, було легше підняти на поверхню.

Довідка

19 серпня 2024 року 56-метрова яхта стояла на якорі неподалік від Портічелло, коли незадовго до світанку судно потрапило в сильний шторм і затонуло. Лінч, якого колись називали британським Біллом Гейтсом, та його 18-річна донька Ханна були серед жертв.

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Майк Лінч був радником двох британських прем'єр-міністрів і співзасновником компанії Autonomy у 1996 році. Він зіграв ключову роль у створенні програмного забезпечення, що дозволяє отримувати корисну інформацію з неструктурованих джерел, таких як телефонні дзвінки, електронні листи та відео.

У 2006 році він отримав Орден Британської імперії за заслуги в підприємництві, а у 2011 році був призначений членом науково-технічної ради при прем'єр-міністрі Девіді Кемероні. У 2008 році його прийняли до лав Королівської інженерної академії, а у 2014 році — до Королівського товариства.

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Ігор Тележніков

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