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У Сицилии поднимают яхту Bayesian британского миллионера Майка Линча, погибшего во время шторма

Киев • УНН

 • 2962 просмотра

Начаты работы по подъему яхты "Bayesian", затонувшей у Сицилии летом 2024 года. Среди погибших был британский предприниматель Майк Линч с дочерью.

У Сицилии поднимают яхту Bayesian британского миллионера Майка Линча, погибшего во время шторма

Возле Сицилии начаты комплексные работы по подъему затонувшей суперяхты Bayesian, одного из самых известных британских предпринимателей Майка Линча. Он и его дочь были среди семи погибших в результате сильного шторма у сицилийского побережья Италии прошлым летом.

Передает УНН со ссылкой на Еuronews.

Детали

55-метровая баржа с тяжелым краном начала работы по подъему суперяхты Bayesian под британским флагом с морского дна у берегов Сицилии, где она затонула 19 августа 2024 года. В результате катастрофы погибли семь человек. Британский технологический магнат Майк Линч, его дочь Ханна были среди них.

Hebo Lift 10, один из самых мощных морских кранов Европы, с палубой площадью 700 квадратных метров, прибыл в субботу из Роттердама (Нидерланды) в сицилийский порт Термини-Имерезе для подготовки к операции. Для обеспечения процесса приглашены десять морских и логистических специалистов, работающих с суши Также около 70 морских экспертов из Европы приехали на Сицилию для участия в операции.

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Специалисты по морскому спасению начали работы по поднятию Bayesian.

Итальянская береговая охрана подтвердила, что ее офицеры контролируют операции и патрулируют периметр безопасности, созданный для обеспечения безопасности персонала, работающего над эвакуацией.

Используя подводные операторы и дистанционно управляемые аппараты (ROV), все операции будут выполняться примерно в течение недели для подготовки к подъему судна

- сказал в воскресенье капитан итальянской береговой охраны Никола Сильвестри.

Что планируется сделать. Среди ключевых задач - отсоединить 75-метровую алюминиевую мачту яхты (вторая по высоте в мире), -  чтобы корпус, находящийся на глубине 49 метров, было легче поднять на поверхность.

Справка

19 августа 2024 года 56-метровая яхта стояла на якоре неподалеку от Портичелло, когда незадолго до рассвета судно попало в сильный шторм и затонуло. Линч, которого когда-то называли британским Биллом Гейтсом, и его 18-летняя дочь Ханна были среди жертв.

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Майк Линч был советником двух британских премьер-министров и соучредителем компании Autonomy в 1996 году. Он сыграл ключевую роль в создании программного обеспечения, позволяющего получать полезную информацию из неструктурированных источников, таких как телефонные звонки, электронные письма и видео.

В 2006 году он получил Орден Британской империи за заслуги в предпринимательстве, а в 2011 году был назначен членом научно-технического совета при премьер-министре Дэвиде Кэмероне. В 2008 году его приняли в ряды Королевской инженерной академии, а в 2014 году — в Королевское общество.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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