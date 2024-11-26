Крушение яхты с туристами в Египте: 4 погибших, 9 человек пропали без вести

После затопления в Красном море прогулочной яхты с европейскими туристами на борту, 9 человек все еще числятся пропавшими без вести. Власти считают, они могли не успеть выбраться из своих кают и утонули вместе с лодкой. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

Детали

На месте крушения яхты Sea Story недалеко от египетского курорта Марса-Алам спасатели обнаружили 28 выживших. По уточненным данным, на борту находились 44 человека, включая 13 членов экипажа. Сначала 16 человек числились пропавшими без вести. Затем троих обнаружили живыми, кроме того, из моря достали 4 тела. Таким образом 9 человек все еще остаются в списках без вести пропавших.

Египетские спасательные службы продолжают поисковые работы, но шансы найти выживших уменьшаются с каждой минутой.

В воскресенье судно Sea Story покинуло порт недалеко от восточного города Марса-Алам и отправилось в пятидневное дайвинг-турне.

По предварительной информации, яхта вышла в море несмотря на предупреждения о надвигающемся шторме. Египетская прокуратура начала расследование в отношении компании-оператора из Хургады, подозревая, что она могла проигнорировать погодные предупреждения. Один из членов экипажа рассказал, что судно перевернулось из-за необычно сильной волны, которая внезапно обрушилась на него. По словам местного губернатора Амра Ханафи, яхта затонула в течение пяти-семи минут, и что некоторые люди, вероятно, не смогли выбраться из своих кают.

На борту были туристы из Германии, Великобритании, США, Польши, Бельгии, Швейцарии, Финляндии, Китая, Испании и Словакии.

Напомним

В августе у побережья Сицилии потерпела крушение суперяхта Bayesian технологического предпринимателя из Великобритании Майка Линча. Спустя сутки водолазы, которые обследовали затонувшую яхту, внутри одной из кабин нашли тела самого предпринимателя и его 18-летней дочери Ханны. Всего тогда погибли 7 человек, 15 человек, включая жену Линча и капитана яхты, было спасено.

Прокуратура рассматривает обвинения в крушении корабля, катастрофе и множественных убийствах в связи с затоплением. Это грозит заключением сроком до 12 лет.

Туристический автобус перевернулся в Египте: среди пострадавших украинцы