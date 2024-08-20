Британский миллионер Майк Линч исчез после крушения яхты возле Сицилии

В понедельник 59-летний британский технологический предприниматель и миллионер Майк Линч был объявлен среди пропавших без вести после того, как его яхта затонула у берегов Сицилии. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

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По данным итальянских властей, яхта Майка Линча, одного из самых знаменитых технологических предпринимателей Великобритании, попала под внезапную грозу незадолго до восхода солнца.

Сильная гроза обрушилась на британскую яхту у северного побережья Сицилии.

На борту яхты находились 22 человека.

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В отношении Линча долгие годы было открыто уголовное производство - прокуроры утверждали, что стоимость компании, которую он продал Hewlett Packard за 11 миллиардов долларов, была мошенническим образом завышена. В июне, после судебного процесса в Сан-Франциско, он был оправдан.

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