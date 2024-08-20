В Италии арестовали известного фальшивомонетчика за изготовление фальшивок на 11 млн евро

В Италии арестован известный фальшивомонетчик евро, который изготовил фальшивые купюры на 11 миллионов евро, сообщили в Европоле 19 августа, пишет УНН.

Фальшивомонетчик продал поддельные банкноты на сумму 8 миллионов евро по всей Европе, а в его типографии в Неаполе уже были готовы к отправке фальшивые банкноты на сумму 3 миллиона евро - говорится в сообщении Европола.

Детали

В день операции, проведенной в Неаполе в Италии 14 августа, итальянские карабинеры, как сообщается, арестовали известного фальшивомонетчика, разобрали его типографию для подделок и изъяли почти 3 миллиона евро высококачественных поддельных банкнот.

Задержанный фальшивомонетчик, как считают, несет ответственность за более чем 27% всех поддельных евробанкнот, обнаруженных и изъятых из обращения только в 2023 году. Общая номинальная стоимость этих банкнот оценивается примерно 8 миллионов евро.

Сообщается, что преступник устроил мастерскую в собственном доме, спрятав производственное помещение за гаражом.

Расследование началось еще в 2022 году и с тех пор была получена информация от разведки по меньшей мере из 10 стран, которые сообщили об изъятии одного и того же типа поддельных еврокупюр, указали в Европоле.

Італія екстрадувала до України росіянина, підозрюваного в організації схеми викрадення автівок та отримання викупу за них