Италия экстрадировала в Украину россиянина, подозреваемого в организации схемы угона автомобилей и получения выкупа за них

Экстрадирован из Италии россиянин, который создал Telegram-канал, где владельцам угнанных автомобилей предлагали вернуть их за полцены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"По результатам рассмотрения запроса Офиса Генерального прокурора компетентными органами Италии принято решение о выдаче (экстрадиции) гражданина рф, который разыскивался для привлечения к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Как сообщается, в сотрудничестве с польскими правоохранительными органами подозреваемого, которого задержали в Италии в 2023 году, доставили в Украину.

По данным следствия, экстрадированный организовал преступную схему похищения автомобилей и вымогательства у владельцев средств за их возвращение ( 5 ст. 27 ч. 2, 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189 УК Украины).

К своей деятельности гражданин рф привлек группу лиц, которые в Telegram - чате предлагали владельцам похищенных автомобилей вернуть их за пол цены. Если они отказывались платить денежное вознаграждение, подозреваемые реализовывали транспортное средство или разбирали его и продавали запчасти, меняя номерные знаки рам, кузовов и агрегатов.

Средства потерпевшие перечисляли на электронные кошельки различных криптосервисов.

В августе 2022 года правоохранители пресекли деятельность автоугонщиков. Тогда было проведено более 50 обысков на территории девяти областей. Пятерым участникам группы было сообщено о подозрении, а организатор - гражданин рф - объявлен в международный розыск.

Сейчас ему избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 15 млн 140 тыс грн.

Підпалювали військові авто у Харкові та на Прикарпатті: затримано ще трьох поплічників рф