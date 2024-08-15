Поджигали военные авто в Харькове и на Прикарпатье: задержаны еще трое приспешников рф

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще трех молодых людей, которые по заданию рф жгли военные внедорожники Сил обороны в Ивано-Франковской области и в Харькове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным следствия, задержанных молодых людей координировали российские спецслужбы, которые обещали деньги за уничтоженные авто украинских защитников.

Для поджогов мужчины использовали легковоспламеняющиеся смеси, а затем фиксировали возгорания на камеры собственных телефонов для "отчетности" перед оккупантами.

Так, в Ивано-Франковской области задержали 15-летнего местного жителя и его 18-летнего родственника. Они, по данным СБУ, подожгли три внедорожника ВСУ, проходивших техобслуживание после выполнения боевых задач на передовой.

Молодые люди объезжали на велосипедах территорию района, где отслеживали авто украинских войск. После обнаружения потенциальных целей - фотографировали их и отправляли на "согласование".

Затем по инструкции "куратора" фигуранты изготавливали легковоспламеняющуюся смесь, обливали военные авто и поджигали.

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️ В Харькове правоохранители задержали 22-летнего контрактника-дезертира, который самовольно оставил воинскую часть и скрывался в областном центре.

На одном из Телеграмм-каналов на молодого человека "вышел" представитель российской разведки и предложил ему деньги в обмен на сотрудничество.

По указанию врага молодой человек в течение одной ночи поджег сразу шесть внедорожников украинских войск.

Правоохранители задержали его, когда он пытался скрыться с места преступления.

Оба злоумышленника находятся под стражей. Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетнего фигуранта, добавили в СБУ.

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