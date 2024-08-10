За поджоги военных авто и на железной дороге за неделю задержали 7 человек
Киев • УНН
За неделю полиция и СБУ задержали 7 человек, которые по заказу рф поджигали автомобили военных и релейные шкафы. Среди задержанных - иностранец и несовершеннолетние.
В течение недели полиция совместно с СБУ задержала семерых человек, которые по заказу рф жгли автомобили военнослужащих и релейные шкафы. Задержания провели в Киеве и области, а также в Винницкой, Хмельницкой областях и в Днепре. Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает УНН.
Детали
"В течение недели Нацполиция совместно с СБУ задержала семерых человек, которые по заказу рф жгли автомобили военнослужащих и релейные шкафы", - сообщили в полиции.
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А еще два человека, по данным полиции, совершили диверсию на железной дороге, подожгли релейный шкаф: столичные полицейские в сотрудничестве с СБУ задержали двух товарищей, один из которых несовершеннолетний, за поджог релейного шкафа вблизи железнодорожной станции в Подольском районе.
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