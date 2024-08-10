За поджоги военных авто и на железной дороге за неделю задержали 7 человек

В течение недели полиция совместно с СБУ задержала семерых человек, которые по заказу рф жгли автомобили военнослужащих и релейные шкафы. Задержания провели в Киеве и области, а также в Винницкой, Хмельницкой областях и в Днепре. Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает УНН.

Детали

"В течение недели Нацполиция совместно с СБУ задержала семерых человек, которые по заказу рф жгли автомобили военнослужащих и релейные шкафы", - сообщили в полиции.

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Среди задержанных, как указано, - организатор преступной группы, иностранец и трое несовершеннолетних, которые согласились на сотрудничество с врагом, чтобы заработать "легкие" деньги.

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Отмечается, что пятеро злоумышленников поджигали военные авто, чем "помогали" стране-агрессору делать картинку для российских медиа, направленную на дискредитацию мобилизации в Украине.

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А еще два человека, по данным полиции, совершили диверсию на железной дороге, подожгли релейный шкаф: столичные полицейские в сотрудничестве с СБУ задержали двух товарищей, один из которых несовершеннолетний, за поджог релейного шкафа вблизи железнодорожной станции в Подольском районе.

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"Для отчетности перед представителями российского фсб нарушители снимали совершение преступлений на мобильные телефоны", - говорится в сообщении.

Им грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.

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