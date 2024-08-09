Служба безопасности и Национальная полиция задержали 16-летнего жителя Днепра, который "по заказу" рф поджег внедорожник Вооруженных Сил и планировал еще серию поджогов. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще одного вражеского приспешника, который "по заказу" рф готовил новые поджоги в Днепре. Основной целью врага были служебные авто Сил обороны, которые привлечены к выполнению боевых задач на передовой - говорится в сообщении СБУ.

Как сообщается, в поле зрения спецслужбы рф юноша попал, когда искал "легких денег" в Телеграмм-каналах. В конце июля этого года на днепрянина дистанционно вышел представитель рф и предложил ему сотрудничество в обмен на "быстрый заработок".

По инструкции оккупантов их агент надел балаклаву и ночью провел разведку вблизи мест парковки авто украинских защитников. Парень обнаружил три потенциальных цели и сфотографировал их для "согласования" со своим российским куратором.

Сообщается, что после "отмашки" из РФ юноша прибыл в темное время суток на паркоместо одного из военных внедорожников и поджег его с помощью легковоспламеняющейся смеси. Далее он снял видео возгорания на камеру собственного телефона для "отчетности" перед агрессором.

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"В дальнейшем оккупанты планировали использовать эти медиафайлы для подготовки информационно-психологических спецопераций о якобы наличии антиукраинского подполья в прифронтовом городе", - указали в СБУ.

Правоохранители задержали его "по горячим следам". Во время обыска в квартире изъяли мобильный телефон и одежду с доказательствами преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Несмотря на юный возраст, парню грозит до 8 лет тюрьмы.