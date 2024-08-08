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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ задержала в Киеве 16-летнего агента фсб за поджог военных авто

СБУ задержала в Киеве 16-летнего агента фсб за поджог военных авто

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 07:32  •  10734 просмотра

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В Киеве задержан 16-летний агент фсб, который, по данным спецслужбы, "поджигал авто Сил обороны". Подросток выполнял задание российской спецслужбы за обещание денежного вознаграждения, которое так и не получил.

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали в Киеве 16-летнего агента фсб, который, по данным спецслужбы, "поджигал авто Сил обороны", сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция сорвали новые попытки фсб расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве. В результате комплексных мероприятий в городе задержан агент российской спецслужбы, который готовил серию поджогов в столичном регионе. Им оказался 16-летний житель столицы, который попал "во внимание" оккупантов, когда искал быстрого заработка в Телеграмм-каналах

- сообщили в СБУ.

Там ему, по данным СБУ, "ответил представитель спецслужбы рф, который предложил сотрудничество в обмен на деньги". "Враг сознательно завербовал несовершеннолетнего и сначала поставил перед ним тестовое задание: развешать по городу листовки антиукраинского характера", - отметили в спецслужбе.

"После выполнения этого "простого" задания куратор пообещал несовершеннолетнему "большие деньги" в обмен на поджог военных автомобилей. Обязательным условием поджогов была видеосъемка этого процесса", - указали в СБУ.

В спецслужбе отметили, что "отснятые кадры нужны были фсб для подготовки информационно-психологических спецопераций: что поджоги в Украине осуществляются не за деньги фсб, а якобы в нашем государстве существует пророссийское "подполье", которое таким образом пытается сорвать мобилизацию и помочь рф".

По данным СБУ, "ставя задачу перед несовершеннолетним, российский куратор заявил, что поджигать не обязательно именно военное авто, а любую машину, которая похожа на военную".

"После установления локаций двух потенциальных целей юноша сначала сфотографировал их для "согласования" с фсб, а затем поджег с помощью легковоспламеняющейся смеси", - сообщили в СБУ.

Это было еще одним "тестовым" заданием для завербованного киевлянина - таким образом российская спецслужба проверяла его готовность к совершению регулярных поджогов в столице, отметили в спецслужбе.

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Служба безопасности и Национальная полиция, как сообщается, предотвратили реализацию враждебных планов благодаря своевременному разоблачению российского агента и его задержанию "по горячим следам".

Во время документирования преступлений киевлянина установлено, что в случае выполнения "проверочных" задач фсб обещала перевести деньги на его криптокошелек. Но обещанной суммы он так и не получил, указали в СБУ.

На основании собранных доказательств вражескому агенту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, причинивший значительный имущественный ущерб); ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Несмотря на юный возраст фигуранта, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также по этим статьям квалифицированы преступные действия его российского куратора. Его личность уже установлена Службой безопасности. Кроме того, россиянину заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность) УКУ.

Поскольку он находится на территории рф, как указано, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти его и наказать.

За завданням фсб підпалював військові авто у трьох містах України: затримано фітнес-тренера7 августа 2024, 07:26 • 28939 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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