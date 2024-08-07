По заданию фсб поджигал военные авто в трех городах Украины: задержан фитнес-тренер

Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала пособника фсб, который действовал в Киеве, Днепре и Одессе. По указанию российской спецслужбы ее соратник поджигал служебные авто Сил обороны, больше всего врага "интересовали" военные внедорожники, пикапы и мультивэны. Об этом сообщает служба СБУ, пишет УНН.

Для уничтожения автомобилей украинских защитников спецслужбы рф дистанционно привлекли 32-летнего фитнес-тренера из Одессы, который искал в интернете быстрый заработок. "Гастролируя" по трем городам Украины, фигурант в течение нескольких дней пытался уничтожить 6 транспортных средств Сил обороны, - говорится в сообщении.

Детали

Задокументировано как злоумышленник поджег мультивен ВСУ в Киеве. Для этого он прибыл из портового города в столицу, где на одни сутки арендовал квартиру.

После выявления потенциальной цели и ее "согласования" с российским куратором его агент приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и спички. Маскируясь под темной одеждой и шляпой, фигурант ночью прибыл к припаркованному военному авто, поджег его и снял возгорание на камеру своего телефона. Видео с места преступления нужно было спецслужбе рф для проведения информационно-психологических спецопераций о якобы наличии пророссийского подполья в столице Украины. По аналогичному алгоритму вражеский агент планировал действовать на территории городов миллионников.

Сотрудники СБУ установили место укрытия злоумышленника в Одессе и задержали его.

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Выяснено, что фигурант был на прямой связи с представителем главного управления генштаба вооруженных сил рф (более известного как гру). Именно от него агент получал задания и инструкции по их выполнению, в частности способов совершения поджогов и методов конспирации.

Во время обысков в квартире задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с российским гру.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

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