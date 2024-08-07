По заданию фсб поджигал военные авто в трех городах Украины: задержан фитнес-тренер

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Остин: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке путем переброски кораблей и самолетов

Остин: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке путем переброски кораблей и самолетов

  •  105257 просмотра
Италия подняла в воздух истребители из-за неизвестных самолетов в Балтии

Италия подняла в воздух истребители из-за неизвестных самолетов в Балтии

  •  106179 просмотра
В DeepState прокомментировали ситуацию на фронте и в приграничных районах

В DeepState прокомментировали ситуацию на фронте и в приграничных районах

  •  98365 просмотра
ВМС: В Черном и Средиземном морях находятся вражеские ракетоносители

ВМС: В Черном и Средиземном морях находятся вражеские ракетоносители

  •  45331 просмотра
Блинкен: эскалация на Ближнем Востоке может помешать заключению соглашения о перемирии в Газе

Блинкен: эскалация на Ближнем Востоке может помешать заключению соглашения о перемирии в Газе

  •  51939 просмотра
публикации
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

  •  39191 просмотра
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

  •  123243 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  133615 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

5 августа 2024, 13:58  •  175908 просмотра
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

5 августа 2024, 10:16  •  184768 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа: День маяка, День профессионального спикера

  •  42022 просмотра
Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

  •  54700 просмотра
6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа 2024, 03:03  •  106480 просмотра
Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

5 августа 2024, 14:01  •  103808 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

5 августа 2024, 12:12  •  111614 просмотра
Актуальное
По заданию фсб поджигал военные авто в трех городах Украины: задержан фитнес-тренер

По заданию фсб поджигал военные авто в трех городах Украины: задержан фитнес-тренер

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 07:26  •  5059 просмотра

Read in English

32-летний одессит по указанию фсб поджигал служебные авто Сил обороны в Киеве, Днепре и Одессе. Злоумышленник задержан, ему грозит до 8 лет заключения за препятствование деятельности ВСУ.

Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала пособника фсб, который действовал в Киеве, Днепре и Одессе. По указанию российской спецслужбы ее соратник поджигал служебные авто Сил обороны, больше всего врага "интересовали" военные внедорожники, пикапы и мультивэны. Об этом сообщает служба СБУ, пишет УНН.

Для уничтожения автомобилей украинских защитников спецслужбы рф дистанционно привлекли 32-летнего фитнес-тренера из Одессы, который искал в интернете быстрый заработок. "Гастролируя" по трем городам Украины, фигурант в течение нескольких дней пытался уничтожить 6 транспортных средств Сил обороны,

- говорится в сообщении.

Детали

Задокументировано как злоумышленник поджег мультивен ВСУ в Киеве. Для этого он прибыл из портового города в столицу, где на одни сутки арендовал квартиру.

После выявления потенциальной цели и ее "согласования" с российским куратором его агент приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и спички. Маскируясь под темной одеждой и шляпой, фигурант ночью прибыл к припаркованному военному авто, поджег его и снял возгорание на камеру своего телефона. Видео с места преступления нужно было спецслужбе рф для проведения информационно-психологических спецопераций о якобы наличии пророссийского подполья в столице Украины. По аналогичному алгоритму вражеский агент планировал действовать на территории городов миллионников.

Сотрудники СБУ установили место укрытия злоумышленника в Одессе и задержали его.

Готовил поджоги зданий ТЦК и релейных шкафов Укрзализныци в Одесской области: задержан агент фсб6 августа 2024, 07:44 • 20658 просмотров

Выяснено, что фигурант был на прямой связи с представителем главного управления генштаба вооруженных сил рф (более известного как гру). Именно от него агент получал задания и инструкции по их выполнению, в частности способов совершения поджогов и методов конспирации.

Во время обысков в квартире задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с российским гру.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

СБУ: задержан иностранец, который по заказу фсб поджег военный внедорожник в Виннице6 августа 2024, 10:06 • 22165 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
dneprДнепр
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
odessaОдесса
kievКиев
Эксклюзив
Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп
  •  13932 просмотра

Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп

Эксклюзив
Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт
  •  24646 просмотра

Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт

Эксклюзив
"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины
  •  105738 просмотра

"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины

Эксклюзив
За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат
  •  108847 просмотра

За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат

Эксклюзив
Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт
  •  106289 просмотра

Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия
  •  99270 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия

Эксклюзив
Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп
6 августа 2024, 07:16  •  85439 просмотра

Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп

Эксклюзив
Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник
6 августа 2024, 06:43  •  100370 просмотра

Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник

Эксклюзив
F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт
5 августа 2024, 14:15  •  113954 просмотра

F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт

Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей
5 августа 2024, 13:19  •  107632 просмотра

Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей

Популярные

Блинкен: эскалация на Ближнем Востоке может помешать заключению соглашения о перемирии в Газе

Блинкен: эскалация на Ближнем Востоке может помешать заключению соглашения о перемирии в Газе

  •  51939 просмотра
ВМС: В Черном и Средиземном морях находятся вражеские ракетоносители

ВМС: В Черном и Средиземном морях находятся вражеские ракетоносители

  •  45331 просмотра
В DeepState прокомментировали ситуацию на фронте и в приграничных районах

В DeepState прокомментировали ситуацию на фронте и в приграничных районах

  •  98365 просмотра
Италия подняла в воздух истребители из-за неизвестных самолетов в Балтии

Италия подняла в воздух истребители из-за неизвестных самолетов в Балтии

  •  106179 просмотра
Остин: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке путем переброски кораблей и самолетов

Остин: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке путем переброски кораблей и самолетов

  •  105257 просмотра

Публикации

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

  •  39191 просмотра
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

  •  123243 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  133615 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

5 августа 2024, 13:58  •  175908 просмотра
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

5 августа 2024, 10:16  •  184768 просмотра

Война

ССО отбили штурм россиян на Запорожском направлении с помощью FPV-дронов: несколько оккупантов взяли в плен

ССО отбили штурм россиян на Запорожском направлении с помощью FPV-дронов: несколько оккупантов взяли в плен

  •  2039 просмотра
По заданию фсб поджигал военные авто в трех городах Украины: задержан фитнес-тренер

По заданию фсб поджигал военные авто в трех городах Украины: задержан фитнес-тренер

  •  5395 просмотра
Мариуполь превращается в логистический центр вс рф, в результате достройки железной дороги

Мариуполь превращается в логистический центр вс рф, в результате достройки железной дороги

  •  8454 просмотра
В Черкасской области более 8 часов длилась воздушная тревога: уничтожили два вражеских дрона

В Черкасской области более 8 часов длилась воздушная тревога: уничтожили два вражеских дрона

  •  9515 просмотра
рф обстреляла 12 населенных пунктов Донетчины: 12 раненых

рф обстреляла 12 населенных пунктов Донетчины: 12 раненых

  •  12002 просмотра

политика

Зеленский подписал закон о декриминализации мелких краж

Зеленский подписал закон о декриминализации мелких краж

  •  5925 просмотра
Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп

Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп
Эксклюзив

  •  13932 просмотра
рф использует войну с Украиной для идеологической обработки детей - ЦПИ

рф использует войну с Украиной для идеологической обработки детей - ЦПИ

  •  16035 просмотра
Орбан консолидирует ультраправых в ЕС, угрожая единству по Украине - Politico

Орбан консолидирует ультраправых в ЕС, угрожая единству по Украине - Politico

  •  11519 просмотра
Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт

Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт
Эксклюзив

  •  24646 просмотра

Война

ССО отбили штурм россиян на Запорожском направлении с помощью FPV-дронов: несколько оккупантов взяли в плен

ССО отбили штурм россиян на Запорожском направлении с помощью FPV-дронов: несколько оккупантов взяли в плен

  •  2039 просмотра
По заданию фсб поджигал военные авто в трех городах Украины: задержан фитнес-тренер

По заданию фсб поджигал военные авто в трех городах Украины: задержан фитнес-тренер

  •  5395 просмотра
Мариуполь превращается в логистический центр вс рф, в результате достройки железной дороги

Мариуполь превращается в логистический центр вс рф, в результате достройки железной дороги

  •  8454 просмотра
В Черкасской области более 8 часов длилась воздушная тревога: уничтожили два вражеских дрона

В Черкасской области более 8 часов длилась воздушная тревога: уничтожили два вражеских дрона

  •  9515 просмотра
рф обстреляла 12 населенных пунктов Донетчины: 12 раненых

рф обстреляла 12 населенных пунктов Донетчины: 12 раненых

  •  12002 просмотра

политика

Зеленский подписал закон о декриминализации мелких краж

Зеленский подписал закон о декриминализации мелких краж

  •  5925 просмотра
Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп

Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп
Эксклюзив

  •  13932 просмотра
рф использует войну с Украиной для идеологической обработки детей - ЦПИ

рф использует войну с Украиной для идеологической обработки детей - ЦПИ

  •  16035 просмотра
Орбан консолидирует ультраправых в ЕС, угрожая единству по Украине - Politico

Орбан консолидирует ультраправых в ЕС, угрожая единству по Украине - Politico

  •  11519 просмотра
Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт

Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт
Эксклюзив

  •  24646 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  107851 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  111996 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  125725 просмотра

Экономика

Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт

Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт
Эксклюзив

  •  24646 просмотра
Цена биткоина выросла на 2%, но восстановление криптовалют замедляется

Цена биткоина выросла на 2%, но восстановление криптовалют замедляется

  •  6864 просмотра
Курс валют на 7 августа: гривна продолжает укрепляться

Курс валют на 7 августа: гривна продолжает укрепляться

  •  12243 просмотра
Hugo Boss продала свой бизнес в России компании 'Стокман'

Hugo Boss продала свой бизнес в России компании 'Стокман'

  •  33046 просмотра
Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш

Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш

  •  36384 просмотра

Киев

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ сообщили об угрозе баллистики

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ сообщили об угрозе баллистики

  •  14380 просмотра
ДТП на бульваре Михновского усложнило движение в центр Киева

ДТП на бульваре Михновского усложнило движение в центр Киева

  •  9782 просмотра
Дожди с грозами и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди с грозами и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  15941 просмотра
На Киевщине работает ПВО: зафиксировано движение вражеских БпЛА

На Киевщине работает ПВО: зафиксировано движение вражеских БпЛА

  •  27955 просмотра
Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

  •  33878 просмотра