Служба безопасности Украины сообщила о задержании "иностранца, который по заказу фсб поджег военный внедорожник" в Виннице, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Виннице иностранца, который по заданию фсб готовил новую серию поджогов авто Сил обороны. Больше всего агрессора интересовали служебные автомобили ВСУ, которые были задействованы на фронте, а сейчас проходят техобслуживание в областном центре", - сообщили в СБУ.

По данным СБУ, для выполнения вражеского задания российская спецслужба "отправила" в Украину своего агента из соседней страны.

"За деньги от фсб иностранец согласился поджигать транспортные средства украинских защитников на территории Винницы", - указано в сообщении.

По прибытии в город, как отмечается, фигурант поселился у своего местного знакомого, а затем самостоятельно отправился на поиски военных авто.

"Чтобы их найти, фигурант ночью прибыл на СТО, на территории которой находился внедорожник украинских защитников. Сначала злоумышленник сфотографировал потенциальную цель, чтобы "согласовать" ее со своим российским куратором. Затем по инструкции фсб иностранец приобрел две канистры с бензином и в определенное время поджег военный автомобиль. Чтобы получить дополнительную "оплату" от оккупантов, фигурант снимал возгорание на камеру собственного телефона", - рассказали в СБУ.

По данным СБУ, это видео спецслужба рф планировала использовать в проведении информационно-психологических спецопераций, направленных на расшатывание внутренней обстановки в приграничном регионе.

"После совершения преступления российский агент должен был продолжить серию поджогов на территории областного центра. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по "горячим следам". У него изъято самодельную зажигательную смесь, мобильные телефоны и банковские карты с доказательствами сотрудничества с агрессором", - указали в спецслужбе.

Иностранцу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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