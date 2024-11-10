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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 110506 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 138342 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 151393 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 154635 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
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"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
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"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

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7 ноября 2024, 16:20 • 126127 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Туристический автобус перевернулся в Египте: среди пострадавших украинцы

Туристический автобус перевернулся в Египте: среди пострадавших украинцы

Киев  •  УНН

14:02 • 5430 просмотра

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В городе Рас-Сидр на Синайском полуострове перевернулся автобус с туристами, 41 человек получил ранения.

В городе Рас-Сидр, на востоке Египта, перевернулся автобус с туристами. В результате ранения получил 41 человек, среди них украинцы, сообщает УНН со ссылкой на  Cairo24.

ДТП произошло на территории Синайского полуострова. Кареты скорой немедленно прибыли на место аварии, всех пострадавших доставили в больницу. Большинство пострадавших, по предварительным данным, граждане России. Но есть и украинцы, а также граждане Казахстана, Азербайджана и Египта.

По факу ДТП, как сообщает египетское СМИ составлен необходимый акт, проводятся следственные действия. О причинах аварии пока не сообщается. Также пока неизвестно состояние пострадавших.

На Волыни в ДТП погиб младенец27 октября 2024, 13:59 • 26324 просмотра

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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