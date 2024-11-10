Туристический автобус перевернулся в Египте: среди пострадавших украинцы
Киев • УНН
В городе Рас-Сидр на Синайском полуострове перевернулся автобус с туристами, 41 человек получил ранения.
В городе Рас-Сидр, на востоке Египта, перевернулся автобус с туристами. В результате ранения получил 41 человек, среди них украинцы, сообщает УНН со ссылкой на Cairo24.
ДТП произошло на территории Синайского полуострова. Кареты скорой немедленно прибыли на место аварии, всех пострадавших доставили в больницу. Большинство пострадавших, по предварительным данным, граждане России. Но есть и украинцы, а также граждане Казахстана, Азербайджана и Египта.
По факу ДТП, как сообщает египетское СМИ составлен необходимый акт, проводятся следственные действия. О причинах аварии пока не сообщается. Также пока неизвестно состояние пострадавших.
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