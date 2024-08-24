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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обвинения рассматриваются на фоне обнаружения последнего тела с суперъяхты на Сицилии

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 11:16  •  1233 просмотра

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Прокуратура Италии рассматривает возможные обвинения в непредумышленном убийстве после затопления суперъяхты Bayesian. Найдено тело 18-летней дочери британского предпринимателя Майка Линча, последнего пропавшего человека с яхты.

Прокуроры в Италии рассматривают возможные обвинения в непредумышленном убийстве, связанные с затонувшей суперъяхтой Bayesian, на фоне того, как было обнаружено тело 18-летней дочери британского технологического предпринимателя Майка Линча, Ханны, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

После четырех дней поисков тело Ханны, последнего пропавшего человека с роскошной яхты, было обнаружено в пятницу, согласно данным итальянской береговой охраны.

Винченцо Загарола из итальянской береговой охраны сказал, что поиски Ханны были «нелегкими и небыстрыми», сравнив затонувшую яхту с «18-этажным зданием, полным воды».

По данным итальянского информационного агентства Adnkronos, прокуратура Термини-Имерезе рассматривает обвинения в крушении корабля, катастрофе и множественных убийствах в связи с затоплением. Это грозит заключением сроком до 12 лет.

Ожидается, что прокуроры проведут пресс-конференцию по этому вопросу в Термине-Имерезе в субботу днем.

Adnkronos также сообщило, что следователи считают, что затопление яхты началось с носа, а затем судно медленно перевернулось на правый бок.

Дополнение

Bayesian затонула у берегов Сицилии рано утром в понедельник, когда на этот район обрушились сильные штормы. Погибло семь человек, включая британского технологического предпринимателя Майка Линча и его дочь Ханну.

Другими погибшими были глава Morgan Stanley International Джонатан Блумер, его жена Джуди, адвокат Clifford Chance Крис Морвилло, его жена Неда и шеф-повар яхты Рекальдо Томас.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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