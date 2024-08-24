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Обвинувачення розглядаються на тлі виявлення останнього тіла із супер'яхти на Сицилії

Обвинувачення розглядаються на тлі виявлення останнього тіла із супер'яхти на Сицилії

Київ • УНН

 • 15507 перегляди

Прокуратура Італії розглядає можливі обвинувачення у ненавмисному вбивстві після затоплення супер'яхти Bayesian. Знайдено тіло 18-річної доньки британського підприємця Майка Лінча, останньої зниклої людини з яхти.

Прокурори в Італії розглядають можливі обвинувачення у ненавмисному вбивстві, пов'язані із затонулою супер'яхтою Bayesian, на тлі того, як було виявлено тіло 18-річної доньки британського технологічного підприємця Майка Лінча, Ханни, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Після чотирьох днів пошуків тіло Ханни, останньої зниклої людини з розкішної яхти, було виявлено в п'ятницю, згідно з даними італійської берегової охорони.

Вінченцо Загарола з італійської берегової охорони сказав, що пошуки Ханни були "нелегкими і нешвидкими", порівнявши яхту, що затонула, з "18-поверховою будівлею, повною води".

За даними італійського інформаційного агентства Adnkronos, прокуратура Терміні-Імерезе розглядає обвинувачення в аварії корабля, катастрофі і множинних вбивствах у зв'язку з затопленням. Це загрожує ув'язненням строком до 12 років.

Очікується, що прокурори проведуть пресконференцію з цього питання у Терміні-Імерезе у суботу вдень.

Adnkronos також повідомило, що слідчі вважають, що затоплення яхти почалося з носа, а потім судно повільно перекинулося на правий бік.

Доповнення

Bayesian затонула біля берегів Сицилії рано-вранці в понеділок, коли на цей район обрушилися сильні шторми. Загинуло семеро людей, включаючи британського технологічного підприємця Майка Лінча та його доньку Ханну.

Іншими загиблими були голова Morgan Stanley International Джонатан Блумер, його дружина Джуді, адвокат Clifford Chance Кріс Морвілло, його дружина Неда та шеф-кухар яхти Рекальдо Томас.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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