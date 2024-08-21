В Италии на затонувшей яхте нашли тела британского милиардера Майка Линча и его дочери - СМИ

В Сицилии, на месте крушения яхты нашли еще два тела. Считается, что это предприниматель Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна. Об этом изданию The Telegraph. заявил Генеральный директор гражданской защиты Сицилии в Италии Сальво Кочина, передает УНН.

Детали

Тела сейчас пытаются достать водолазы. Их нашли внутри одной из кабин судна между двумя матрасами.

От себя и от имени своих коллег я хотел бы выразить глубокие соболезнования семьям погибших в это трудное время - добавил Кочина.

Издание добавляет, что 21 августа днем водолазные команды транспортировали зеленый мешок с телом в порт Портичелло, где ждали десятки работников экстренных служб.

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Дополнение

Это вторая и третья жертвы кораблекрушения. Накануне в СМИ заявили, что водолазы нашли тело повара яхты Рекальдо Томаса.

Справочно

Майк Линч был советником двух британских премьер-министров и соучредителем компании Autonomy в 1996 году. Он сыграл ключевую роль в создании программного обеспечения, которое позволяет извлекать полезную информацию из неструктурированных источников, таких как телефонные звонки, электронные письма и видео.

В 2006 году он получил Орден Британской империи за заслуги в предпринимательстве, а в 2011 году был назначен членом научно-технического совета при премьер-министре Дэвиде Кэмероне. В 2008 году его приняли в ряды Королевской инженерной академии, а в 2014 году - в Королевское общество.

Напомним

Яхта "Байесианец", 56-метровая яхта под британским флагом, затонула в ночь с воскресенья на понедельник у побережья Портичелло, прибрежного города примерно в 15 километрах к востоку от Палермо. На борту яхты находились двенадцать пассажиров и десять членов экипажа - преимущественно британцы.