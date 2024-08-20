Кораблекрушение на Сицилии: поиски 6 пропавших возобновлены после преодоления завалов

Спасатели продолжают поиски шести человек, среди которых британский технологический магнат Майк Линч. Группа людей находилась на яхте Bayesian, которая затонула во время шторма в районе Палермо.

Пишет УНН со ссылкой на DPA, Euronews и Radio Slobodna Evropa.

Детали

Во вторник, 20 августа, специалисты-дайверы продолжили исследовать место крушения парусника Bayesian, затонувшего накануне у берегов Сицилии во внезапном шторме. Накануне удалось извлечь тело одного из членов экипажа, повара Рикардо Томаса. Однако тогда спасательным службам, прибывшим из Рима, Сассари и Кальяри, было тяжело продвинуться дальше из-за завалов из мебели, мешавших проходу.

Тела пропавших без вести могут находиться внутри судна. Среди них британский магнат и владелец яхты Майк Линч, его 18-летняя дочь, председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер с женой, а также адвокат Линча Крис Морвилло с женой, пишет Euronews.

Справка

Британский технологический магнат Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна также пропали без вести в результате крушения.

Яхта "Байесианец", 56-метровая яхта под британским флагом, затонула в ночь с воскресенья на понедельник у побережья Портичелло, прибрежного города примерно в 15 километрах к востоку от Палермо. На борту яхты находились двенадцать пассажиров и десять членов экипажа – в основном британцы.

Интересные факты сообщает информационное агентство dpa:

Деловой партнер британского технологического магната Майка Линча, пропавший при затоплении роскошной яхты у берегов Сицилии, скончался на выходных. В июне оба были оправданы по делу о мошенничестве, связанном с продажей компании Линча Autonomy американской компании Hewlett Packard за 11 миллиардов долларов. Сообвиняемый Линча по этому делу, Стивен Чемберлен, скончался после того, как его сбила машина в Стретэме, Кембриджшир, во время пробежки в субботу.

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