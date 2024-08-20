Кораблекрушение на Сицилии: поиски 6 пропавших возобновлены после преодоления завалов
Киев • УНН
Спасатели продолжают поиски 6 человек, включая британского магната Майка Линча, после крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии. Ранее было извлечено тело одного члена экипажа, поиски осложнялись завалами на судне.
Спасатели продолжают поиски шести человек, среди которых британский технологический магнат Майк Линч. Группа людей находилась на яхте Bayesian, которая затонула во время шторма в районе Палермо.
Пишет УНН со ссылкой на DPA, Euronews и Radio Slobodna Evropa.
Детали
Во вторник, 20 августа, специалисты-дайверы продолжили исследовать место крушения парусника Bayesian, затонувшего накануне у берегов Сицилии во внезапном шторме. Накануне удалось извлечь тело одного из членов экипажа, повара Рикардо Томаса. Однако тогда спасательным службам, прибывшим из Рима, Сассари и Кальяри, было тяжело продвинуться дальше из-за завалов из мебели, мешавших проходу.
Тела пропавших без вести могут находиться внутри судна. Среди них британский магнат и владелец яхты Майк Линч, его 18-летняя дочь, председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер с женой, а также адвокат Линча Крис Морвилло с женой, пишет Euronews.
Справка
Британский технологический магнат Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна также пропали без вести в результате крушения.
Яхта "Байесианец", 56-метровая яхта под британским флагом, затонула в ночь с воскресенья на понедельник у побережья Портичелло, прибрежного города примерно в 15 километрах к востоку от Палермо. На борту яхты находились двенадцать пассажиров и десять членов экипажа – в основном британцы.
Интересные факты сообщает информационное агентство dpa:
Деловой партнер британского технологического магната Майка Линча, пропавший при затоплении роскошной яхты у берегов Сицилии, скончался на выходных. В июне оба были оправданы по делу о мошенничестве, связанном с продажей компании Линча Autonomy американской компании Hewlett Packard за 11 миллиардов долларов. Сообвиняемый Линча по этому делу, Стивен Чемберлен, скончался после того, как его сбила машина в Стретэме, Кембриджшир, во время пробежки в субботу.
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