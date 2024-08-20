Британский предприниматель Майк Линч исчез после крушения яхты возле Сицилии

Британский технологический предприниматель Майк Линч является одним из нескольких человек, которые считаются пропавшими без вести после того, как роскошная яхта затонула у берегов Сицилии, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на итальянские власти, передает УНН.

Детали

Итальянская береговая охрана сообщила, что шесть человек до сих пор считаются пропавшими без вести, среди которых Линч и еще трое граждан Великобритании. Всего на борту судна находилось 22 человека во время того, как оно попало в сильную грозу в понедельник.

Человек, который знаком с ситуацией, отметил, что жена Линча Анджела Бакарес была среди тех, кому удалось спастись.

В то же время капитан лодки, который спас людей, Карстен Борнер, рассказал телеканалу RAI, что «яхта перевернулась на бок и затонула в течение нескольких минут. Все произошло за очень короткое время».

«После того, как шторм закончился, мы заметили, что яхта позади нас исчезла», - заметил он.

В издании отметили, что яхта Bayesian, которая зарегистрирована в Великобритании, шла вблизи северного побережья итальянского острова возле столицы Палермо.

Человек, который знаком с этим вопросом, сообщил, что яхта, скорее всего, принадлежала Линчу.

«В 1990-х годах Линч основал компанию Autonomy, которая в 2011 году была куплена американской технологической компанией Hewlett-Packard за 11 миллиардов долларов. [В 2018 году правительство США обвинило Линча в мошенничестве после того, как Hewlett-Packard списала 8,8 миллиарда долларов, связанных с этой сделкой, и заявила, что ее обманули, заставив переплатить из-за того, что, по ее словам, было намеренно завышенной финансовой отчетностью», - рассказали в WSJ.

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