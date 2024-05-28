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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Роскошная яхта затонула у берегов Флориды, двух человек спасли

Роскошная яхта затонула у берегов Флориды, двух человек спасли

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 06:31  •  8634 просмотра

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Роскошная спортивная яхта Atlantis затонула у берегов Флориды после столкновения с объектом, двух человек спасла береговая охрана США.

Береговая охрана США в эти выходные спасла двух людей после того, как их роскошная спортивная яхта затонула у побережья Флориды, пишет УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Оператор 24-метровой яхты Atlantis в субботу утром предупредил береговую охрану США о том, что лодка столкнулась с каким-то объектом и начала набирать воду.

Яхта находилась в трех милях от побережья живописного города Сент-Огастин, штат Флорида, когда поступил звонок.

На снимках видно, как корма судна тонет под волнами, прежде чем оно наконец перевернулось в вертикальное положение и начало дальше тонуть.

По данным береговой охраны США, пожарная служба округа Сент-Джонс спасла обоих людей, находившихся на борту.

Позже для моряков в окрестностях было выпущено предупреждение о частично затопленной яхте, которая по состоянию на вечер субботы все еще находилась в воде.

По данным International Yacht Sales, спортивные яхты такого же размера, как Atlantis, обычно стоят более 1 миллиона долларов.

Дополнение

Ранее в этом году стайке косаток удалось потопить парусную яхту неподалеку от Гибралтарского пролива. Однако это судно было намного меньше.

Мартовский инцидент стал последним в череде с затонувшими яхтами, связанных с косатками, в регионе. Морские эксперты тогда заявили, что, по их мнению, эти нападения совершает субпопуляция примерно из 15 косаток, известная как "Глэдис".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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