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Розкішна яхта затонула біля берегів Флориди, двох людей врятували

Розкішна яхта затонула біля берегів Флориди, двох людей врятували

Київ • УНН

 • 22605 перегляди

Розкішна спортивна яхта Atlantis затонула біля берегів Флориди після зіткнення з об'єктом, двох людей врятувала берегова охорона США.

Берегова охорона США цими вихідними врятувала двох людей після того, як їхня розкішна спортивна яхта затонула біля узбережжя Флориди, пише УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Оператор 24-метрової яхти Atlantis у суботу вранці попередив берегову охорону США про те, що човен зіткнувся з якимсь об'єктом і почав набирати воду.

Яхта знаходилася за три милі від узбережжя мальовничого міста Сент-Огастін, штат Флорида, коли надійшов дзвінок.

На знімках видно, як корма судна тоне під хвилями, перш ніж воно нарешті перекинулося у вертикальне положення і почало далі тонути.

За даними берегової охорони США, пожежна служба округу Сент-Джонс врятувала обох людей, які перебували на борту.

Згодом для моряків в околицях було випущено попередження про частково затоплену яхту, яка станом на вечір суботи все ще перебувала у воді.

За даними International Yacht Sales, спортивні яхти такого ж розміру, як Atlantis, зазвичай коштують понад 1 мільйон доларів.

Доповнення

Раніше цього року зграйці косаток вдалося потопити вітрильну яхту неподалік Гібралтарської протоки. Однак це судно було набагато меншим.

Березневий інцидент став останнім у низці з затонулими яхтами, пов'язаних з косатками, у регіоні. Морські експерти тоді заявили, що, на їхню думку, ці напади здійснює субпопуляція приблизно з 15 косаток, відома як "Гледіс".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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