Розкішна яхта затонула біля берегів Флориди, двох людей врятували
Київ • УНН
Розкішна спортивна яхта Atlantis затонула біля берегів Флориди після зіткнення з об'єктом, двох людей врятувала берегова охорона США.
Берегова охорона США цими вихідними врятувала двох людей після того, як їхня розкішна спортивна яхта затонула біля узбережжя Флориди, пише УНН з посиланням на The Independent.
Деталі
Оператор 24-метрової яхти Atlantis у суботу вранці попередив берегову охорону США про те, що човен зіткнувся з якимсь об'єктом і почав набирати воду.
Яхта знаходилася за три милі від узбережжя мальовничого міста Сент-Огастін, штат Флорида, коли надійшов дзвінок.
На знімках видно, як корма судна тоне під хвилями, перш ніж воно нарешті перекинулося у вертикальне положення і почало далі тонути.
За даними берегової охорони США, пожежна служба округу Сент-Джонс врятувала обох людей, які перебували на борту.
Згодом для моряків в околицях було випущено попередження про частково затоплену яхту, яка станом на вечір суботи все ще перебувала у воді.
За даними International Yacht Sales, спортивні яхти такого ж розміру, як Atlantis, зазвичай коштують понад 1 мільйон доларів.
Доповнення
Раніше цього року зграйці косаток вдалося потопити вітрильну яхту неподалік Гібралтарської протоки. Однак це судно було набагато меншим.
Березневий інцидент став останнім у низці з затонулими яхтами, пов'язаних з косатками, у регіоні. Морські експерти тоді заявили, що, на їхню думку, ці напади здійснює субпопуляція приблизно з 15 косаток, відома як "Гледіс".