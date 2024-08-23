Крушение яхты возле Сицилии: спасатели нашли тела всех жертв, поисковая операция завершена
Киев • УНН
Итальянские водолазы обнаружили тело 18-летней Ханны Линч, завершив поисковую операцию. В результате крушения яхты «Байесианец» погибло 7 человек, включая миллиардера Майка Линча, 15 человек спасены.
В пятницу, 23 августа, итальянские водолазы достали тело Ханны, 18-летней дочери британского технического магната Майка Линча, которая затонула на яхте вместе с отцом. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Издании отмечает, что Ханна - была последним человеком, пропавшим без вести после того, на этой неделе затонула яхта ее семьи. Таким образом спасательно-поисковая операция завершена.
Итак, в результате инцидента погибли семь человек, в том числе и сам миллиардер Майк Линч. Также удалось спасти 15 человек, в том числе жену Линча и капитана яхты.
В Reuters добавляют, что с завершением спасательной операции, внимание переключилось на официальное расследование катастрофы.
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Отмечается, что правоохранители допросили капитана яхты и остальных спасенных - никто из них публично не прокомментировал, как затонул корабль.
Дополнение
Тело Ханны Линч было обнаружено в пятницу водолазами, которые очищали затопленное судно в течение последних пяти дней.
Пять других погибших пассажиров были найдены в среду и четверг, а тело единственного погибшего члена экипажа, шеф-повара Рекальдо Томаса, было найдено в понедельник.
Напомним,
Яхта «Байесианец», 56-метровая яхта под британским флагом, затонула в ночь с воскресенья на понедельник у побережья Портичелло, прибрежного города примерно в 15 километрах к востоку от Палермо. На борту яхты находились двенадцать пассажиров и десять членов экипажа - преимущественно британцы.