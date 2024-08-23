Аварія яхти біля Сицилії: рятувальники знайшли тіла всіх жертв, пошукову операцію завершено
Київ • УНН
Італійські водолази виявили тіло 18-річної Ханни Лінч, завершивши пошукову операцію. Внаслідок аварії яхти "Байєсіанець" загинуло 7 осіб, включаючи мільярдера Майка Лінча, 15 людей врятовано.
У п'ятницю, 23 серпня, італійські водолази дістали тіло Ханни, 18-річної доньки британського технічного магната Майка Лінча, яка затонула на яхті разом з батьком. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Виданні відзначає, що Ханна - була останньою людиною, зниклою безвісти після того, цього тижня затонула яхта її сім'ї. Таким чином рятувально-пошукову операцію завершено.
Отже, внаслідок інциденту загинуло семеро осіб, зокрема й сам мільярдер Майк Лінч. Також вдалось врятувати 15 людей, зокрема дружину Лінча та капітана яхти.
У Reuters додають, що із завершенням рятувальної операції, увага переключилася на офіційне розслідування катастрофи.
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Зазначається, що правоохоронці допитали капітана яхти та решту врятованих - ніхто з них публічно не прокоментував, як саме затонув корабель.
Доповнення
Тіло Ханни Лінч було виявлено в п'ятницю водолазами, які очищували затоплене судно протягом останніх п'яти днів.
П'ять інших загиблих пасажирів були знайдені в середу та четвер, а тіло єдиного члена екіпажу, який загинув, шеф-кухаря Рекальдо Томаса, було знайдено в понеділок.
Нагадаємо
Яхта "Байєсіанець", 56-метрова яхта під британським прапором, затонула в ніч із неділі на понеділок біля узбережжя Портічелло, прибережного міста приблизно за 15 кілометрів на схід від Палермо. На борту яхти перебували дванадцять пасажирів і десять членів екіпажу - переважно британці.