Первые основные части суперяхты "Bayesian" подняты с морского дна у побережья Сицилии
Киев • УНН
У берегов Сицилии начали подъем суперяхты "Bayesian" Майка Линча, которая затонула летом 2024 года. Уже подняты главный гик и якорь судна, но операцию омрачила гибель водолаза.
Один из самых мощных кранов Европы и водолазы вытащили с морского дна главный гик и якорь яхты, на борту которой погибли семь человек.
Восстановление поднятия частей затонувшей "Bayesian" происходит через десять дней после еще одной трагедии, связанной с роскошной суперяхтой - 9 мая погиб 39-летний голландский водолаз на глубине 49 метров.
Передает УНН со ссылкой на Іndependent и ANSA.
Детали
У берегов Сицилии с морского дна подняли первые части суперяхты "Bayesian" британского магната Майка Линча.
С морского дна у побережья Сицилии на специализированную баржу Hebo Lift 2, оснащенную современными водолазными и подводными робототехническими системами, поднят главный грот-гик и якорь. Это стало первым этапом в сложном процессе подъема затонувшего судна.
Был поднят ключевой компонент, поддерживающий парус яхты. Он был отсоединен с помощью алмазной режущей проволоки.
Восстановление операции подъема судна происходит через десять дней после очередной трагедии, связанной с этой роскошной суперяхтой.
9 мая, в течение первого дня работы, погиб 39-летний голландский водолаз Робкорнелис Мария Хейбен Уйбен. Сообщается, что тогда водолазы спустились на глубину 49 метров с целью перерезать мачту корабля. Но горелка, которую они использовали, прошла сквозь карманы водорода и вызвала взрыв.
Напомним
УНН передавал, что начаты работы по подъему яхты "Bayesian", затонувшей у Сицилии летом 2024 года. Среди погибших был британский предприниматель Майк Линч с дочерью.
Майк Линч был советником двух британских премьер-министров и соучредителем компании Autonomy в 1996 году. Он сыграл ключевую роль в создании программного обеспечения, что позволяет получать полезную информацию из неструктурированных источников, таких как телефонные звонки, электронные письма и видео.
В августе 2024 года УНН передавал, что яхта с 22 людьми на борту затонула во время шторма у берегов Сицилии.