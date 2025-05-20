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Первые основные части суперяхты "Bayesian" подняты с морского дна у побережья Сицилии

Киев • УНН

 • 222 просмотра

У берегов Сицилии начали подъем суперяхты "Bayesian" Майка Линча, которая затонула летом 2024 года. Уже подняты главный гик и якорь судна, но операцию омрачила гибель водолаза.

Первые основные части суперяхты "Bayesian" подняты с морского дна у побережья Сицилии

Один из самых мощных кранов Европы и водолазы вытащили с морского дна главный гик и якорь яхты, на борту которой погибли семь человек.

Восстановление поднятия частей затонувшей "Bayesian" происходит через десять дней после еще одной трагедии, связанной с роскошной суперяхтой - 9 мая погиб 39-летний голландский водолаз на глубине 49 метров.

Передает УНН со ссылкой на Іndependent и ANSA.

Детали

У берегов Сицилии с морского дна подняли первые части суперяхты "Bayesian" британского магната Майка Линча.

С морского дна у побережья Сицилии на специализированную баржу Hebo Lift 2, оснащенную современными водолазными и подводными робототехническими системами, поднят главный грот-гик и якорь. Это стало первым этапом в сложном процессе подъема затонувшего судна.

Был поднят ключевой компонент, поддерживающий парус яхты. Он был отсоединен с помощью алмазной режущей проволоки.

- пишут СМИ.

Восстановление операции подъема судна происходит через десять дней после очередной трагедии, связанной с этой роскошной суперяхтой.

9 мая, в течение первого дня работы, погиб 39-летний голландский водолаз Робкорнелис Мария Хейбен Уйбен. Сообщается, что тогда водолазы спустились на глубину 49 метров с целью перерезать мачту корабля. Но горелка, которую они использовали, прошла сквозь карманы водорода и вызвала взрыв.

Напомним

УНН передавал, что начаты работы по подъему яхты "Bayesian", затонувшей у Сицилии летом 2024 года. Среди погибших был британский предприниматель Майк Линч с дочерью.

Майк Линч был советником двух британских премьер-министров и соучредителем компании Autonomy в 1996 году. Он сыграл ключевую роль в создании программного обеспечения, что позволяет получать полезную информацию из неструктурированных источников, таких как телефонные звонки, электронные письма и видео.

В августе 2024 года УНН передавал, что яхта с 22 людьми на борту затонула во время шторма у берегов Сицилии.  

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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