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У берегов Индии затонуло судно с украинцами на борту - все спасены

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Вблизи штата Керала затонуло судно MSC ELSA 3, на борту были украинцы. Военно-морские силы Индии спасли всех членов экипажа, им оказывается помощь.

У берегов Индии затонуло судно с украинцами на борту - все спасены

В Индии вблизи побережья индийского штата Керала затонуло контейнерное судно MSC ELSA 3, среди членов экипажа которого были также граждане Украины. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

"По сообщению посольства Украины в Индии, 24 мая вблизи побережья штата Керала затонуло контейнерное судно "MSC ELSA 3".

Среди членов экипажа были также граждане Украины", - говорится в сообщении.

По информации, всех украинцев удалось спасти благодаря оперативным действиям Военно-морских сил и береговой охраны Индии. Сейчас они находятся в безопасности, им оказывается вся необходимая помощь, включая медицинскую.

Выражаем глубокую благодарность военно-морским силам и береговой охране Индии за их высокий профессионализм и спасение наших людей

- отмечает МИД.

Сообщается, украинские дипломаты направили запросы в компетентные органы Индии с целью получения более подробной информации. Дело находится на контроле дипучреждения.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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