У берегов Индии затонуло судно с украинцами на борту - все спасены

В Индии вблизи побережья индийского штата Керала затонуло контейнерное судно MSC ELSA 3, среди членов экипажа которого были также граждане Украины. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

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"По сообщению посольства Украины в Индии, 24 мая вблизи побережья штата Керала затонуло контейнерное судно "MSC ELSA 3".

Среди членов экипажа были также граждане Украины", - говорится в сообщении.

По информации, всех украинцев удалось спасти благодаря оперативным действиям Военно-морских сил и береговой охраны Индии. Сейчас они находятся в безопасности, им оказывается вся необходимая помощь, включая медицинскую.

Выражаем глубокую благодарность военно-морским силам и береговой охране Индии за их высокий профессионализм и спасение наших людей - отмечает МИД.

Сообщается, украинские дипломаты направили запросы в компетентные органы Индии с целью получения более подробной информации. Дело находится на контроле дипучреждения.

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