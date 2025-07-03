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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Пором затонув біля Балі: четверо загиблих, 38 зниклих безвісти

Київ • УНН

 • 219 перегляди

Біля індонезійського острова Балі затонув пором KMP Tunu Pratama Jaya, на борту якого перебували 65 осіб. Внаслідок інциденту четверо людей загинули, 38 вважаються зниклими безвісти, 23 врятовано.

Пором затонув біля Балі: четверо загиблих, 38 зниклих безвісти

Чотири людини загинули, 38 вважаються зниклими безвісти, а 23 врятувалися після того, як пором, на борту якого перебували 65 осіб, затонув поблизу індонезійського острова Балі. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на Національне агентство з пошуку і порятунку країни, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що пором KMP Tunu Pratama Jaya затонув майже через пів години після виходу з порту Баньувангі в провінції Східна Ява на шляху до Балі пізно ввечері в середу, 2 липня.

На борту судна перебували 53 пасажири та 12 членів екіпажу, а також 22 транспортні засоби

- йдеться у дописі інформагенції.

Як пише Reuters, пошуково-рятувальна операція триває, однак її ускладнюють сильні течії та вітер.

Пороми є поширеним видом транспорту в Індонезії, архіпелазі з понад 17 000 островів, і аварії трапляються часто, оскільки слабкі стандарти безпеки дозволяють перевантажувати судна без належного рятувального обладнання.

Нагадаємо

У грудні 2024 року 38 людей загинули та понад 100 зникли безвісти після перекидання порома на річці Бусіра в Конго. Судно було перевантажене пасажирами, які поверталися додому на Різдво, врятувати вдалося лише 20 осіб.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Reuters
Індонезія
Балі (провінція)
Демократична Республіка Конго
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