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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Паром затонул у Бали: четверо погибших, 38 пропавших без вести

Киев • УНН

 • 225 просмотра

У индонезийского острова Бали затонул паром KMP Tunu Pratama Jaya, на борту которого находились 65 человек. В результате инцидента четыре человека погибли, 38 считаются пропавшими без вести, 23 спасены.

Паром затонул у Бали: четверо погибших, 38 пропавших без вести

Четыре человека погибли, 38 считаются пропавшими без вести, а 23 спаслись после того, как паром, на борту которого находились 65 человек, затонул вблизи индонезийского острова Бали. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на Национальное агентство по поиску и спасению страны, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что паром KMP Tunu Pratama Jaya затонул почти через полчаса после выхода из порта Баньюванги в провинции Восточная Ява на пути к Бали поздно вечером в среду, 2 июля.

На борту судна находились 53 пассажира и 12 членов экипажа, а также 22 транспортных средства

- говорится в сообщении информагентства.

Как пишет Reuters, поисково-спасательная операция продолжается, однако ее осложняют сильные течения и ветер.

Паромы являются распространенным видом транспорта в Индонезии, архипелаге из более чем 17 000 островов, и аварии случаются часто, поскольку слабые стандарты безопасности позволяют перегружать суда без надлежащего спасательного оборудования.

Напомним

В декабре 2024 года 38 человек погибли и более 100 пропали без вести после опрокидывания парома на реке Бусира в Конго. Судно было перегружено пассажирами, которые возвращались домой на Рождество, спасти удалось только 20 человек.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Reuters
Индонезия
Бали
Демократическая Республика Конго
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