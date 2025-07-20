В Швеции судно село на мель: 87 человек эвакуированы
Киев • УНН
Пассажирское судно с 87 людьми на борту село на мель вблизи архипелага Карлскруна на юге Швеции. Все пассажиры успешно эвакуированы, причины инцидента неизвестны.
На юге Швеции пассажирское судно село на мель вблизи архипелага Карлскруна. На борту находились 87 человек - все успешно эвакуированы. Причины инцидента пока неизвестны, продолжается оценка состояния судна и возможностей его спасения. Об этом информирует SVT, передает УНН.
Детали
В субботу, 19 июля, служба SOS получила сигнал о судне, которое село на мель в архипелаге Карлскруна.
На борту судна находилось 87 пассажиров. Спасательные службы и морская спасательная служба прибыли на место происшествия и эвакуировали всех пострадавших.
Сейчас выясняется, может ли судно вернуться самостоятельно или его нужно спасать. Причина, по которой судно село на мель, пока неизвестна.
Напомним
У индонезийского острова Бали затонул паром KMP Tunu Pratama Jaya, на борту которого находились 65 человек. В результате инцидента четыре человека погибли, 38 считаются пропавшими без вести, 23 спасены.
У берегов Индии затонуло судно с украинцами на борту - все спасены26.05.25, 12:10 • 3812 просмотров