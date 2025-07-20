В Швеции судно село на мель: 87 человек эвакуированы

На юге Швеции пассажирское судно село на мель вблизи архипелага Карлскруна. На борту находились 87 человек - все успешно эвакуированы. Причины инцидента пока неизвестны, продолжается оценка состояния судна и возможностей его спасения. Об этом информирует SVT, передает УНН.

Детали

В субботу, 19 июля, служба SOS получила сигнал о судне, которое село на мель в архипелаге Карлскруна.

На борту судна находилось 87 пассажиров. Спасательные службы и морская спасательная служба прибыли на место происшествия и эвакуировали всех пострадавших.

Сейчас выясняется, может ли судно вернуться самостоятельно или его нужно спасать. Причина, по которой судно село на мель, пока неизвестна.

Напомним

У индонезийского острова Бали затонул паром KMP Tunu Pratama Jaya, на борту которого находились 65 человек. В результате инцидента четыре человека погибли, 38 считаются пропавшими без вести, 23 спасены.

У берегов Индии затонуло судно с украинцами на борту - все спасены